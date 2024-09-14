جلف أف سي ينسحب أمام الظفرة في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



أحال اتحاد الكرة فريق جلف أف سي إلى «لجنة الانضباط»، بعد انسحابه من مباراته أمام الظفرة، ضمن الجولة الأولى لدوري الدرجة الأولى، والتي كان من المقرر إقامتها مساء السبت، في افتتاح البطولة، والذي شهد تعادل الذيد وضيفه جلف يونايتد 1-1.

وأجل الاتحاد في وقت سابق مواجهة الصاعدين مجد وفليتوود يونايتد، ضمن الجولة الأولى إلى 14 نوفمبر المقبل، فيما تستكمل الجولة يوم الأحد، بمواجهات حتا والفجيرة، مصفوت والإمارات، دبا والحمرية، والعربي ويونايتد، فيما يغيب الجزيرة الحمراء العائد حديثاً لاستئناف المشاركة بداعي الراحة.

وعلمت «الاتحاد»، أن جلف أف سي سعي لتأجيل مباراته أمام الظفرة في وقت سابق، نظراً لعدم اكتمال ترتيبات مشاركة الفريق في الدوري، في ظل اقتصار قائمته الحالية على 15 لاعباً فقط من فئتي الأجانب والمقيمين.

وشارك جلف أف سي في دوري الأولى، على مدار ثلاثة مواسم على التوالي، منذ صعوده من دوري الثانية، والذي تُوج بلقبه موسم 2020- 2021.