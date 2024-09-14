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الرياضة

«الصاعقة» تضرب ليفربول!

«الصاعقة» تضرب ليفربول!
14 سبتمبر 2024 20:23

 
ليفربول (رويترز)

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حقق نوتنجهام فورست مفاجأة كبرى بتغلبه 1- صفر على مضيفه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفضل هدف في الشوط الثاني سجله «البديل» كالوم هودسون- أودوي.
وهيمن ليفربول على الشوط الأول، وسدد لويس دياز في القائم في الدقيقة 17، لكن بدا عدم التفاهم بين مهاجميه جلياً في مناسبات عدة، وافتقر الفريق إلى سلاسة الأداء والحاسة التهديفية.
ودفع ليفربول الثمن في الدقيقة 72، عندما مرر «البديل» أنتوني إيلانجا الكرة إلى هودسون- أودوي الذي سجل هدف المباراة الوحيد بتسديدة هائلة.
وبعدما فاز بأول ثلاث مباريات في الدوري بأداء مقنع، من دون أن تهتز شباكه، بقيادة المدرب أرنه سلوت، افتقد ليفربول الأفكار في سعيه لإدراك التعادل، وكاد فيرجيل فان دايك أن يهز الشباك من ضربة رأس لكنها علت العارضة. 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
نوتنجهام
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