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الرياضة

المنصوري «أول المنطلقين» في مونديال «الفورمولا-2»

المنصوري «أول المنطلقين» في مونديال «الفورمولا-2»
14 سبتمبر 2024 20:32

 
بيسو (الاتحاد)

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حقق منصور المنصوري على زورق «أبوظبي 36»، لقب الزمن الأسرع، ضمن تصفيات الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والمقامة في مدينة بيسو البرتغالية، ليكون أول المنطلقين في السباق الرئيسي للجولة «الأحد»، في حين حل راشد القمزي على زورق «أبوظبي 1» حامل لقب البطولة في المركز الثامن ليكون ثامن المنطلقين في السباق.
واستطاع المنصوري التأهل إلى التصفيات النهائية التي صعد إليها ستة زوارق، سجل على زورقه في التصفيات الثالثة والحاسمة زمناً قدره 41:093 ثانية، في حين حل في المركز الثاني زورق البريطاني ماثيو بالفريمان 14 بزمن 41:795 ثانية، وجاء ثالثاً زورق الليتواني إدجراس ريابكو41 بزمن 41:813 ثانية.
وضمن المنصوري انطلاقة متميزة من خلال سباق الأحد، وحظوظاً أفضل في أن ينهي الجولة في المركز الأول، ليصعد بشكل أكبر في الترتيب العام للمنافسة، مع نهاية المرحلة الخامسة، وما قبل الختامية من البطولة.
يذكر أن المنصوري يحل حالياً في المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 31 نقطة، ويتصدر الترتيب العام راشد القمزي وله 52 نقطة.

الإمارات
أبوظبي
زوارق أبوظبي
البرتغال
منصور المنصوري
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