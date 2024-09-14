إسبانيول ينجح بـ«هاتريك»



مدريد (د ب أ)



سجل خافي بوادو، لاعب إسبانيول، ثلاثة أهداف، ليهدي فريقه فوزاً ثميناً على ضيفه ديبورتيفو آلافيس بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الخامسة بالدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل بوادو هدفه الأول في الدقيقة 21، وبعدها منح توماس كونشني التعادل لآلافيس في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني أضاف بوادو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 56 قبل أن يكمل «الهاتريك» بهدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 63. وقلص ناويل تيناجليا الفارق للضيوف بهدف ثانٍ في الدقيقة 68.

ورفع إسبانيول رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع، متخلفاً بفارق الأهداف عن آلافيس صاحب المركز السادس.