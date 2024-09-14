الأحد 15 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إسبانيول ينجح بـ«هاتريك»

إسبانيول ينجح بـ«هاتريك»
14 سبتمبر 2024 20:45

 
مدريد (د ب أ)

أخبار ذات صلة
نجم ريال مدريد مستاء من فينيسيوس!
الأرقام تضع مبابي في «حالة شك» مع «الريال»


سجل خافي بوادو، لاعب إسبانيول، ثلاثة أهداف، ليهدي فريقه فوزاً ثميناً على ضيفه ديبورتيفو آلافيس بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الخامسة بالدوري الإسباني لكرة القدم.
سجل بوادو هدفه الأول في الدقيقة 21، وبعدها منح توماس كونشني التعادل لآلافيس في الدقيقة 35.
وفي الشوط الثاني أضاف بوادو الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 56 قبل أن يكمل «الهاتريك» بهدف ثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 63. وقلص ناويل تيناجليا الفارق للضيوف بهدف ثانٍ في الدقيقة 68.
ورفع إسبانيول رصيده إلى سبع نقاط في المركز السابع، متخلفاً بفارق الأهداف عن آلافيس صاحب المركز السادس.

الدوري الإسباني
الليجا
إسبانيول
ديبورتيفو ألافيس
آخر الأخبار
رئيس الوزراء الأردني المكلّف جعفر حسان
الأخبار العالمية
من هو رئيس الوزراء الأردني المكلّف؟
اليوم 16:56
منتخب السيدات يفوز على ناميبيا في «أولمبياد الشطرنج»
الرياضة
منتخب السيدات يفوز على ناميبيا في «أولمبياد الشطرنج»
اليوم 18:24
جواهر القاسمي تطلق مشروع  "العيادة الطبية المتنقلة للقلب الكبير" في زنجبار لتقديم الخدمات لـ20 ألف مريض سنوياً
علوم الدار
جواهر القاسمي تطلق مشروع  "العيادة الطبية المتنقلة للقلب الكبير" في زنجبار لتقديم الخدمات لـ20 ألف مريض سنوياً
اليوم 18:14
الأهلي المصري يحذر الجميع مبكراً في «أبطال أفريقيا»
الرياضة
الأهلي المصري يحذر الجميع مبكراً في «أبطال أفريقيا»
اليوم 18:11
أبوظبي
علوم الدار
طقس صحو وفرصة تشكل سحب وسقوط أمطار غدا
اليوم 17:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©