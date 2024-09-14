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الرياضة

تين هاج يفتح النار على «التوقيت الظالم»!

تين هاج يفتح النار على «التوقيت الظالم»!
14 سبتمبر 2024 21:49

لندن (د ب أ)

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هاجم إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بسبب إقامة مباريات فريقه وقت الغداء، واصفاً الأمر بأنه ظالم لجماهير الفريق، ويؤثر سلباً على لاعبيه.
وحل مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الذي كان في مرمى الانتقادات ضيفاً على ملعب ساوثهامبتون، بعد خسارة مؤلمة على ملعبه أمام ليفربول قبل فترة التوقف الدولي، وقبلها خسارة أخرى في توقيت قاتل أمام برايتون خلال مباراة أقيمت أيضاً وقت الغداء.
لكن فريق المدرب تين هاج نجح في الفوز بثلاثة أهداف سجلها ماتياس دي ليخت وماركوس راشفورد وأليخاندرو جارناتشو، كما تصدى حارس المرمى أندريه أونانا لركلة جزاء سددها كاميرون آرتشر لاعب ساوثهامبتون.
وقال تين هاج في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «في البداية إقامة اللقاء في هذا التوقيت أمر ظالم لجماهيرنا، وخطوة غير صحيحة».
وأضاف المدرب الهولندي «لكن جماهيرنا متواجدة دائماً، وفخور بها، فهم يساندون الفريق مهما حدث على أرض الملعب».
واستدرك مدرب مانشستر يونايتد «ولكن رابطة الدوري الإنجليزي عليها أن تنتبه أيضاً لجدول مبارياتنا، فهو يؤثر سلباً على اللاعبين لكننا نتعامل مع الموقف كما فعلنا اليوم».
واختتم تين هاج تصريحاته قائلاً «فريقي ناضج واللاعبون ناضجون، ويجب أن نفوز دائماً، فلا مجال لتقديم أعذار لعدم الفوز في أي مباراة».
ويستعد مانشستر يونايتد لاستضافة بارنسلي يوم الثلاثاء المقبل في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، قبل أن يحل ضيفاً على كريستال بالاس مساء السبت المقبل على ملعب سيلهرست بارك في الجولة القادمة من الدوري.

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
تين هاج
ساوثهامبتون
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