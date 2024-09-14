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الرياضة

مرسيليا.. «قمة مؤقتة»

مرسيليا.. «قمة مؤقتة»
14 سبتمبر 2024 21:58

 
باريس (أ ف ب)

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واصل مرسيليا، المنقوص في آخر ربع ساعة، بدايته القوية، وتخطى ضيفه نيس بثنائية، ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم السبت، ليعتلي الصدارة مؤقتاً.
وصعد مرسيليا إلى صدارة ترتيب الدوري برصيد عشر نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل، بانتظار مباراة باريس سان جيرمان حامل اللقب (9 نقاط من 3 مباريات) وبريست.
في المقابل، تلقى نيس هزيمته الثانية مقابل فوز وخسارة، ليتراجع الى المركز التاسع بأربع نقاط.
وسجّل هدفي فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي كل من نيل موباي (40) والبرازيلي لويس هنريكي 53).
وأكمل مرسيليا اللقاء منذ الدقيقة 75 منقوصاً، بعد طرد المدافع الكندي ديريك كورنيليوس لنيله بطاقتين صفراوين.
ويأمل مرسيليا هذا الموسم في تعويض مأساة ما حصل معه في دوري 2023-2024، عندما حلّ في المركز الثامن، وفشل في التأهل إلى أي من المسابقات القارية.

الدوري الفرنسي
موناكو
باريس سان جيرمان
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