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الرياضة

بايرن ميونيخ..«التاسعة» بـ «الستة»!

بايرن ميونيخ..«التاسعة» بـ «الستة»!
14 سبتمبر 2024 22:35

 
برلين (أ ف ب)

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واصل بايرن ميونيخ بدايته المثالية، في حملته لاسترجاع لقب الدوري الألماني لكرة القدم، وألحق هزيمة ثقيلة بمضيفه هولشتاين كيل الصاعد حديثاً 6-1 ضمن المرحلة الثالثة.
وعلى ملعب «هولشتاين ستاديون»، بسط العملاق البافاري هيمنته منذ اللحظات، ودكّ شباك منافسه المغمور عن طريق جمال موسيالا (1) والإنجليزي هاري كين صاحب الثلاثية «هاتريك» (7 و43 و90+1 من ركلة جزاء) ونيكولاي ريمبرج (13 خطأ في مرماه) والبديل الفرنسي ميكايل أوليسيه المنضم هذا الصيف مقابل 50 مليون يورو (65).
وأحرز البوسني أرمين جيجوفيتش هدفاً شرفياً لمصلحة أصحاب الأرض (82).
ورفع البايرن الذي حلّ ثالثاً الموسم الماضي في أسوأ نتائجه منذ زمن بعيد، رصيده إلى تسع نقاط، لينفرد بصدارة الترتيب، مستفيداً من خسارة هايدنهايم (6 نقاط) على يد بوروسيا دورتموند 2-4.
من جهته، تلقى هولشتاين كيل خسارته الثالثة تواليا ليقبع في ذيل الترتيب.
ويستعد البايرن لانطلاق مشواره القاري، عندما يواجه دينامو زغرب الكرواتي الثلاثاء ضمن دوري أبطال أوروبا.
وحقق النادي البافاري الذي يتولى الإشراف عليه هذا الموسم البلجيكي فنسان كومباني، في بداية الدوري فوزين على مضيفه فولفسبورج 3-2 وضيفه فرايبورج 2-0.
وشهد اللقاء عودة لوروا ساني الى تشكيلة البايرن، بعدما ابتعد عن الملاعب منذ كأس أوروبا الأخيرة بسبب الإصابة، لكنّ لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي سابقاً لم يدخل أرضية الملعب وبقي على دكة البدلاء.
وخضع إبن الـ 28 عاماً لجراحة في الفخذ بعد كأس أوروبا التي خاض فيها جميع مباريات المنتخب الألماني.

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