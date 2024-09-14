كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لطائرة السيدات تصل إلى «مربع الذهب»

مراد المصري (أبوظبي)

تقام اليوم مباراتا نصف نهائي بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات، في مقر الأكاديمية، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.

ويجمع «المربع الذهبي» القلمون اللبناني، وفريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة، والعيون الكويتي مع 6 أكتوبر المصري، بحيث يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية المقررة غداً لحسم اللقب، على أن يلتقي الخاسران لتحديد المركز الثالث.

وتحددت مواجهات نصف النهائي، على ضوء الترتيب النهائي، في ختام الدور الأول، عقب الجولة الثالثة التي أقيمت أمس، وفيها أكمل القلمون حصد «العلامة الكاملة»، بحصد الفوز الثالث على التوالي، على حساب فتيات العيون، بثلاثة أشواط، ليحل الفريق الكويتي في المركز الثاني بعدما حقق فوزين مقابل خسارة واحدة.

وتقدم 6 أكتوبر إلى المركز الثالث، عقب فوزه الأول، والذي جاء على حساب فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة، بنتيجة 3-1.