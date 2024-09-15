«الراية البيضاء» ترتفع في «الدوري الماسي»!

بروكسل (أ ف ب)



انحنى البوتسواني ليتزلي تيبوجو الذي بات في أولمبياد باريس أول أفريقي يفوز بسباق 200 م، أمام الأميركي كيني بيدناريك الذي خرج منتصراً من لقاء بروكسل الذي شكل نهائي الدوري الماسي لألعاب القوى.

وكان تيبوجو يبحث عن فوزه الخامس توالياً، منذ تتويجه التاريخي في أولمبياد باريس، وذلك بعد فوزه بلقاءات لوزان وشورزو وزيوريخ وبريشيا، لكن بيدناريك الذي نال الفضية في العاصمة الفرنسية هذا الصيف، أوقف هذه السلسلة، بعدما تفوق عليه في بروكسل، حيث سجل 19.67 ثانية، فيما اكتفى البوتسواني بالمركز الثاني بزمن 19.80 ثانية.

وجاء الدومينيكاني ألكسندر أوجاندو ثالثاً بزمن 19.97 ثانية.

وقال تيبوجو بعد الهزيمة، وحصول بيدناريك على مبلغ الثلاثين ألف دولار المخصص للفائز، إنه «كان موسماً جيداً، لكن في الوقت ذاته كان موسماً طويلاً بالنسبة لي، أردت الفوز بالماسة، لكن كان هناك الكثير من التقلبات بعد الألعاب الأولمبية».

وأوضح «لم يكن من السهل المحافظة على التركيز، الكاميرات باتت مصوبة باتجاهي أكثر من السابق، لكن عليّ التركيز على نفسي، الآن هو وقت العودة إلى المنزل، والحصول على قسط من الراحة».

أما الفائز بيدناريك، قال «شعور رائع، كان موسماً طويلاً حقاً، حصلت على الميدالية الفضية في باريس، حققت بعض الانتصارات خلال الموسم كما منيت ببعض الهزائم، لكن أن أتمكن من إنهاء الموسم بانتصار في نهائي الدوري الماسي، وذلك يمنحني الكثير من الثقة للعام المقبل».

وكانت ملكة الـ1500 م الكينية فايث كيبييجون على الموعد في بروكسل، إذ خرجت الفائزة بالذهبية الأولمبية في النسخ الثلاث الأخيرة وباللقب العالمي ثلاث مرات، منتصرة بعدما سجلت رقماً قياسياً خاصاً باللقاء وقدره 3:54.76 دقيقة.

وقالت الكينية إن «الرقم القياسي العالمي لم يكن ضمن حساباتي، بل الهدف كان أن أنهي موسمي في الدوري الماسي بطريقة جيدة ونجحت في ذلك».

وتقدمت كيبييجون على الإثيوبية ديريبي ويلتيجي (3:55.25 د) والأسترالية جيسيكا هول (3:56.99 د).

كما سجلت الكينية الأخرى بياتريس تشيبيت، الفائز بثنائية 5 و10 آلاف متر في أولمبياد باريس، رقماً قياسياً للقاء في سباق 5 آلاف متر بتحقيقها 14.09.82 دقيقة.

وكان الانتصار كينيا أيضاً في 3 آلاف متر موانع عبر فايث تشيروتيتش التي سجلت 9:02.36 دقيقة، لتتفوق على البطلة الأولمبية البحرينية وينفريد يافي (9:02.87 د) والأوغندية بيروث تشيموتاي (9:07.60 د).

وسجلت مفاجأة في مسابقة رمي الكرة الحديد عند الرجال، وذلك بفوز البطل الأوروبي الإيطالي ليوناردو فابري بتحقيقه رقماً قياسياً للقاء قدره 22.98 م، ليتفوق على البطل الأولمبي في النسخ الثلاث الأخيرة الأميركي راين كراوزر الذي اكتفى بالوصافة بعدما رمى لمسافة 22.79 م.

وكان انتصار فابري من بين ثلاثة لإيطاليا في هذا اللقاء، إذ فاز جانماركو تامبيري بمسابقة الوثب العالي (2.34 م) ولاريسا إيابيتشينو بمسابقة الوثب الطويل (6.80 م).

وفازت البطلة الأولمبية اليابانية هاروكا كيتاجوشي بمسابقة رمي الرمح بأفضل رمية للموسم (66.13 م)، فيما أحرزت البطلة الأولمبية الأخرى الأسترالية نينا كينيدي مسابقة القفز بالزانة (4.88 م).

وفي رمي الرمح عند الرجال، تفوق الجرانادي أندرسون بيترسون بفارق سنتيمتر واحد فقط على الهندي نيراج شوبرا، مسجلاً 87.87 م.

وبغياب البطل الأولمبي الأميركي راي بنجامين ووصيفه النرويجي كارستن فارهولهم، كان الفوز في سباق 400 م حواجز من نصيب صاحب برونزية أولمبياد باريس البرازيلي أليسون دوس سانتوس، بعدما سجل 47.93 ثانية، فيما نالت البورتوريكية جازمين كاماتشو-كوين التي اكتفت بالبرونزية الأولمبية في العاصمة الفرنسية، بعد فوزها بالذهب قبلها بثلاثة أعوام في طوكيو، المركز الأول في سباق 100 م حواجز.

وأحرزت بطلة باريس 2024 في سباق 400 م حواجز الأميركية سيدني ماكلافلين ليفرون المركز الأول في 200 م حواجز بتسجيلها 22.40 ث، بعد مشاركتها بدعوة، فيما فتح غيابها عن الـ400 م بسبب عدم الأهلية، لأنها لم تنافس هذا الموسم في الدوري الماسي، الباب أمام الهولندية فيمكي بول لنيل المركز الأول بزمن 52.45 ث.

وفي سباق 200 م، كان الفوز من نصيب الأميركية بريتاني براون (22.20 ث)، فيما غابت مواطنتها شاكاري ريتشاردسون عن السباق بعدما اكتفت بالمركز الثامن في سباق 100 م.