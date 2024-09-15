الهلال «قطار فائق السرعة»

الرياض (أ ف ب)



استعاد الهلال صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، بعد فوزه بثلاثية على الرياض، خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل أهداف الهلال سالم الدوسري (53) والصربي ألكسندر ميتروفيتش (80، 90+10)، ورفع ميتروفيتش رصيده إلى 6 أهداف في صدارة الهدافين.

الفوز رفع رصيد الهلال إلى 9 نقاط، ليستعيد صدارة الترتيب من الاتفاق الذي عاد للمركز الثاني بفارق الأهداف، وتوقف رصيد فريق الرياض، بعد الخسارة عند 4 نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب.

وشارك مع الهلال لاعبه البرازيلي كارلوس ليوناردو، وقدم انطباعاً جيداً، كما شارك البرتغالي جواو كانسيلو.

وقصّ سالم الدوسري شريط التسجيل للهلال، بعدما وصلته تمريرة من زميله سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش سددها في الشباك (53).

وحاول فريق الرياض بالدقائق التالية الضغط في محاولة لإدراك التعادل ولكن دون أي فاعلية.

ودفع المدير الفني لفريق الرياض (63) بحسين النويقي بدلاً من يحيى الشهري، ومحمد كوناتي بدلاً من محمد العقل.

وسجل لاعب الهلال ليوناردو هدفاً (68)، ولكن ألغاه الحكم، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وطمأن المهاج ميتروفيتش جمهور الهلال إلى النتيجة، عندما أضاف الهدف الثاني (80)، وأختتم ميتروفيتش مهرجان الأهداف بإضافة هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (90+10).

وواصل الاتفاق مسلسل انتصارات، وحقق الانتصار الثالث توالياً في مواجهته أمام مضيفه الفتح 2-1، افتتح الاتفاق التسجيل عن طريق عبدالله رديف (42)، وأضاف البرازيلي جواو كوستا الهدف الثاني من قذيفة يسارية قوية خارج منطقة الجزاء (73)، وذلك في أول ظهور لهما مع الفريق، وسجل هدف الفتح لاعب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس (64).