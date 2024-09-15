رقم قياسي من «البطاقات الصفراء» في «البريميرليج»!

بورنموث (رويترز)



سجل البديل كريستوفر نكونكو هدفاً، قبل النهاية بأربع دقائق، ليقود تشيلسي إلى الفوز 1-صفر على مضيفه بورنموث، في مباراة شهدت 14 بطاقة صفراء، في رقم قياسي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسدد بورنموث في إطار المرمى مرتين، وأهدر إيفانيلسون ركلة جزاء في الشوط الأول تصدى لها الحارس روبرت سانشيز.

لكن تشيلسي أنهى المباراة بقوة، وسجل نكونكو، الذي شارك بديلاً في الدقيقة 79، الهدف بتسديدة من مدى قريب، ليحقق الفريق اللندني انتصاره الثاني خارج أرضه من مباراتين.

وتقدم تشيلسي للمركز السابع بسبع نقاط من أربع مباريات، فيما يحتل بورنموث المركز 11 بخمس نقاط.

ورغم أن أداء فريق المدرب إنزو ماريسكا، الذي وقف الحظ بجانبه في الشوط الأول، لم يكن مقنعاً تماماً، إلا أن هناك الكثير من النقاط الإيجابية التي يمكن العودة بها من الرحلة إلى بورنموث.

وأنهى الفريق سلسلة من 17 مباراة خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، دون أن يحافظ على شباكه، كما شارك جيدون سانشو المعار من مانشستر يونايتد للمرة الأولى، وقدم أداءً مثيراً للإعجاب في الشوط الثاني.

وقال ماريسكا «عانينا في الشوط الأول، لكننا كنا أفضل بكثير في الشوط الثاني، لم نفز بالعديد من الكرات المشتركة في الشوط الأول، وهذا ما تحتاجه عندما تلعب في مثل هذا الملعب وأمام هذا الفريق».

لكن بورنموث سيشعر بالحزن، لأنه دفع ثمناً باهظاً لفشله في استغلال الفرص التي أتيحت له.

وقال أندوني إيراولا مدرب بورنموث «كانت لنا الأفضلية في كل شيء، في التسديدات والركلات الركنية لكن في النهاية تسجيل الأهداف هو الأهم وهو ما نجح فيه تشيلسي».

وبدا أن المباراة التي شهدت العديد من الفرص والأخطاء ستنتهي بالتعادل السلبي، حتى مرر سانشو الكرة إلى نكونكو الذي تحلى بالفاعلية وأطلق تسديدة قوية في مرمى الحارس مارك ترافرز.

وقال ماريسكا «جيدون لاعب جيد جداً، ويستطيع مساعدتنا، كل الضجيج من حوله الآن لا يهمني، هو مهذب للغاية معنا ويتدرب جيداً».

وسيطر بورنموث على الشوط الأول، وأطلق ماركوس تافيرنيير تسديدة من مسافة بعيدة ارتدت من العارضة في الدقيقة الرابعة.

وتصدى ترافرز لمحاولة نيكولاس جاكسون مهاجم تشيلسي، لكن بورنموث بدا في طريقه للتقدم، عندما تعرض البرازيلي إيفانيلسون لعرقلة من حارس تشيلسي سانشيز في الدقيقة 36.

لكن سانشيز نجح في تدارك الخطأ، بعدما تصدى لركلة الجزاء التي نفذها إيفانيلسون ليحافظ على التعادل.

وشارك سانشو في الشوط الثاني بدلاً من بيدرو نيتو، وأظهر اللاعب لمحات من أفضل مستوياته.

لكن بورنموث كان الأقرب للتسجيل، عندما تصدى سانشيز لفرصة جاستن كلويفرت، قبل أن يطلق رايان كريستي تسديدة ارتدت من القائم.

إلا أن تشيلسي نجح في التغلب على هجمات بورنموث وتمكن نكونكو من إدخال الفرحة على جماهير الفريق الزائر ليعودوا إلى لندن سعداء.

ومع إشهار الحكم أنتوني تايلور للبطاقة الصفراء عدة مرات بسبب المخالفات أو الحديث الجانبي معه، تلقى تشيلسي ثماني بطاقات صفراء.

وقال ماريسكا «هذا العدد من البطاقات الصفراء لا يمثل مشكلة بالنسبة لي، هذا هو الحال، في بعض الأحيان تتحكم المباراة في الطريقة التي تتصرف بها».