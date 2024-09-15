ميلان يسجل «رباعية» في أول 30 دقيقة بعد 66 عاما!

ميلانو (رويترز)



سجل ميلان أربعة أهداف، قبل مرور نصف ساعة من المباراة، ليفوز 4-صفر على ضيفه فينيتسيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وبدأ ميلان الموسم بشكل مخيب للآمال، وتعادل مرتين، وخسر مرة واحدة، لكنه قدم أداءً مثيراً للإعجاب ليحقق فوزه الأول في الموسم. ومنح تيو هرنانديز التقدم لميلان بعد دقيقتين، بتسديدة من الزاوية الضيقة بعد تمريرة رائعة من رافائيل لياو، ليطلق اللاعب الفرنسي تسديدة قوية اصطدمت بقدم الحارس ييسي يورونين لتسكن الشباك.

وضاعف صاحب الأرض النتيجة بعد 14 دقيقة عن طريق يوسف فوفانا الذي سجل بعد ركلة ركنية.

وحاول فينيتسيا إعادة تنظيم صفوفه، لكن الأمور ازدادت سوءاً، عندما أسقط يورونين المهاجم تامي أبراهام داخل منطقة الجزاء، مما سمح لكريستيان بوليسيك بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 25.

وبعد أربع دقائق، جاء دور أبراهام للتسجيل من ركلة جزاء، بعد أن أكدت مراجعة حكم الفيديو المساعد وجود خطأ للمهاجم لياو، ومع تسجيل أربعة أهداف في 29 دقيقة أصبحت عودة الفريق الصاعد حديثاً في النتيجة مستحيلة.

كانت هذه المرة الأولى منذ أكتوبر 1958 التي يسجل فيها ميلان أربعة أهداف في أول 30 دقيقة من مباراة في الدوري الإيطالي، بعدما فعل ذلك أمام أليساندريا.

وكانت هذه هي المرة الأولى أيضاً التي يستقبل فيها فينيتسيا أربعة أهداف بهذه السرعة في مباراة منذ عام 1949، عندما تعرض للهزيمة من إنتر.

واعتقد فينيتسيا أنه نجح في تقليص الفارق في الدقيقة 72، عندما سجل فرانشيسكو زامبانو، لكن الهدف لم يحتسب، بعدما أوضح حكم الفيديو المساعد وجود تدخل عنيف من هانس نيكولوسي كافيليا على روبن لوفتس-تشيك ليلغي الهدف، ويحصل كافيليا على بطاقة صفراء ثانية في غضون ست دقائق، ليغادر الملعب مطروداً.

وقال بوليسيك لشبكة سكاي سبورتس إيطاليا «نأمل أن تكون هذه بداية لبعض الزخم الجيد لنا، هذا فوز جيد، ولكن لدينا بعض المباريات المهمة القادمة، ونأمل أن تكون هذه مجرد بداية».

ويستضيف ميلان منافسه ليفربول في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، قبل أن يحل ضيفاً على الإنتر في مباراة قمة ميلانو يوم 22 سبتمبر.