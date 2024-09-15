استقالة جماعية لاتحاد الكرة في الكويت



الكويت ( د ب أ )



أعلن مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الاستقالة الجماعية للاتحاد، وتكليف الأمين العام صالح المجروب بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وجاءت الاستقالة بسبب أحداث الفوضى التي شهدتها مباراة منتخب الكويت ونظيره العراقي، في استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وكانت المباراة التي تعادل فيها الفريقان قد شهدت بعض حالات فقدان الوعي للجماهير، بسبب الطقس الحار، ومنع اصطحاب زجاجات المياه إلى داخل المدرجات.

كما لم تتمكن بعض الجماهير، التي تملك تذاكر المباراة، من الوصول للملعب، بعدما امتلأ عن آخره.

كان عضو مجلس ادارة الاتحاد عبد العزيز السمحان قد أعلن في بيان، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»، إنه تقدم باستقالته، بعدما أدى مسؤوليته «برفع التقرير لمحاسبة المقصرين من قبل مجلس إدارة الاتحاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم».

وأضاف: «تحملاً لمسؤوليتي الوطنية والاجتماعية، فإني أتقدم باستقالتي من عضوية مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وذلك بعد الأحداث المؤسفة التي حدثت في مباراة منتخب الكويت الوطني ونظيره العراقي، في استاد جابر الأحمد الدولي، ضمن تصفيات كأس العالم 2026».