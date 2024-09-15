موتا: الدعم «مقطوع» عن «السيدة العجوز»!

إمبولي (رويترز)



لم يكن تياجو موتا مدرب يوفنتوس سعيداً، بجهود فريقه الهجومية، خلال التعادل السلبي في الدوري الإيطالي لكرة القدم مع إمبولي الذي استبسل في الدفاع عن مرماه.

عانى يوفنتوس أمام الفريق المضيف المنظم جيداً، ولم يتمكن من تسديد سوى ثلاث تسديدات على المرمى، بعد تسديدة واحدة فقط على أرضه أمام روما، في تعادل سلبي آخر قبل فترة التوقف الدولي.

وقال موتا في مؤتمر صحفي «لم ننجح في إرسال التمريرات العرضية من النقاط السحرية في الملعب التي أردناها، هناك تمريرات من الخلف، وأيضاً من مناطق الخطورة حول منطقة الجزاء، لم يكن الأمر سهلاً مع فريق يدافع مثل إمبولي، لقد واجهنا صعوبات، ولكن ليس دوسان فلاهوفيتش وحده هو الذي يتعين عليه العمل في منطقة الجزاء، يتعين علينا بالتأكيد التحسن على الجانبين وتزويد مهاجمينا بالدعم اللازم، وكذلك تزويد اللاعبين القادمين من الخلف بالكرات.

ولم يكن هجوم يوفنتوس المتواضع مصدر القلق الوحيد للمدرب موتا الذي أجرى أربعة تغييرات على خط وسطه في الدقيقة 67.

وأخرج موتا مانويل لوكاتيلي ونيكولاس جونزاليس ودوجلاس لويز وكينان يلدز، وأشرك خيفرين تورام وتيموثي وياه ونيكولو فاجيولي.

وأضاف موتا «إنهم لاعبون رائعون، مع القليل من الوقت في التدريبات أصبحوا قادرين على فهم ما أريده وكيف يجب أن يتصرفوا، واستعنت بالأربعة، لإضفاء الحيوية، لم نغير أي شيء على الجانب الخططي، لكننا فضلنا إعطاء الاستمرارية، بالتأكيد سيزيد الانسجام بينهم في أرض الملعب، وسيتطورون من حيث اللعب الجماعي».

وسيعود يوفنتوس إلى منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد غياب لمدة موسم يوم الثلاثاء، عندما يستضيف أيندهوفن في مرحلة الدوري من النسخة المعدلة 2024-2025 للمسابقة.

وقال موتا «سنواجه فريقاً يلعب كرة قدم جيدة ويهاجم، وعلينا أن نكون جيدين في السيطرة على المباراة، دون السماح لهم بالشعور بالراحة، لأنه عندما تكون الكرة بحوزتهم فإنهم يهاجمون دائماً بالعديد من اللاعبين».