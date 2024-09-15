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الرياضة

إيفرتون.. «البداية الأسوأ» منذ 66 عاماً!

إيفرتون.. «البداية الأسوأ» منذ 66 عاماً!
15 سبتمبر 2024 10:01

برمنجهام (رويترز)

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أبدى شون دايك مدرب إيفرتون أسفه على الأخطاء الدفاعية، بعد أسوأ بداية للفريق في موسم منذ 66 عاماً، بعدما فرط في تقدمه بهدفين في الهزيمة 3-2 أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وهذه هي المباراة الثانية على التوالي التي يتقدم فيها إيفرتون 2-صفر ثم يخسر، ليصبح ثاني فريق في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز يفعل ذلك في مباراتين متتاليتين بعد بورنموث قبل عامين.
ويحتل الفريق المركز الأخير في جدول الترتيب بدون أي نقاط من أربع مباريات واستقبل 13 هدفاً بعد بداية مروعة أخرى للموسم، والتي ستجعل المشجعين يتوقعون معركة هبوط رابعة على التوالي للنادي العريق المنتمي لمرسيسايد.
وقال دايك «كنا رائعين في المباراة الأخيرة التي خسرناها 3-2 على أرضنا أمام بورنموث».
وأضاف «ارتكبنا خطأ واستغلوا ذلك، قلت للاعبين إن التركيز والفعالية في منطقة الجزاء هي التي تصنع الفارق بين فريق وآخر، وكانت اللحظة الحاسمة هي التقدم 3-1، لم نفعل ذلك وارتكبنا خطأ، واستغلوا ذلك، يتعين علينا الاستمرار في التقدم، نصنع فرصاً عالية الجودة، في الوقت الحالي، يتعين علينا تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف للفوز بالمباراة، كان هذا تحدياً منذ وصولي للنادي، لا يمكننا الاستمرار في استقبال الأهداف بهذه الطريقة». 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
أستون فيلا
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