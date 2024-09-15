جيرونا وبرشلونة.. «أرقام هجومية» تُشعل «الديربي»



مراد المصري (أبوظبي)



يلتقي جيرونا وبرشلونة الأحد في «ديربي كتالونيا» المرتقب، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسط توقع أن تكون مباراة هجومية من الطراز الرفيع بين فريقين يتميزان بهذا الأسلوب.

يدخل برشلونة اللقاء بعدما حقق الفوز في أول أربع جولات على التوالي، آخرها التفوق على ريال بلد الوليد بسباعية، فيما استعاد جيرونا توازنه بعد الخسارة والتعادل في أول جولتين، ليسحق أوساسونا 4-0، ثم تفوق 2-0 خارج أرضه على إشبيلية.

يتمتع جيرونا وبرشلونة أيضاً بأسلوبي لعب متشابهين للغاية، حيث يضغط الفريقان في منطقة عالية من الملعب، ويسعيان للتقدم إلى الأمام وتهديد مرمى المنافس دائماً.

سدد جيرونا 15 مرة على المرمى حتى الآن هذا الموسم، وسجل في سبعة منها، مما يعني أنه يسجل عملياً هدفاً من كل تسديدتين، ويبدأ الهجوم في جيرونا بالبناء المتدرج من الدفاع، ودالي بليند هو اللاعب الأكثر تمريراً في المسابقة حتى الآن، حيث نجح في 337 تمريرة من أصل 361 محاولة، بنسبة 93.35%.

أما بالنسبة لبرشلونة، فقد تختلف بعض الأنماط، لكن الفكرة العامة هي نفسها التي يتبعها جيرونا، حيث يريد أيضاً الهجوم ويضم أفضل أصحاب التمريرات في الدوري، وهما إينيجو مارتينيز وباو كوبارسي، اللذان قاما بـ338 و285 تمريرة على التوالي، ويبلغ معدل نجاح تمريرات مارتينيز 91.12%، بينما يتجاوز كوبارسي هذا الرقم بنسبة 92.98%، وهذا يوضح أن هانزي فليك مدرب الفريق حريص مثل ميتشل مدرب جيرونا على أن يبادر مدافعو فريقه ببناء الهجمات.

برشلونة بالمجمل، ثاني أفضل فريق في أكبر عدد من التمريرات في «الليجا» بواقع 2269 تمريرة، بينما هو ثاني أكثر فريق تسديداً على المرمى بواقع 27 تسديدة، بالإضافة إلى ضرب القائم 6 مرات، وتسجيل 13 هدفاً، ويمتلك متوسط حيازة بـ66%، يتصدر بها هاتين الإحصائيتين في الدوري.

بالعودة إلى الموسم الماضي، كان جيرونا الفريق الذي حقق أكبر مفاجأة في «الليجا»، بعدما صنع التاريخ بأسلوب أنيق، ومن ذلك فوزه على برشلونة مرتين بذات النتيجة 4-2.