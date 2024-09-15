الأرقام تضع مبابي في «حالة شك» مع «الريال»



أنور إبراهيم (القاهرة)



من دون إقناع وبهدفين من ركلتي جزاء، تخطى ريال مدريد عقبة مضيفه ريال سوسيداد 2- صفر، في الجولة الخامسة للدوري الإسباني، وبدأ الفرنسي كيليان مبابي «الوافد الجديد» من باريس سان جيرمان، في التحسن تدريجياً، وإن كان لا يزال بعيداً عن المستوى الذي كان يقدمه في «حديقة الأمراء» على امتداد 7 مواسم.

وصادف ريال سوسيداد «الحظ السيئ»، خاصة في الشوط الأول، إذ كان بمقدوره أن يسجل 3 أهداف على الأقل، ولكن العارضة والقائم تدخلا لإنقاذ «البلانكوس» من هزيمة مبكرة.

ورغم تواضع مستوى لاعبي «الريال» خلال الشوط الأول، إلا أن «فتي بوندي المدلل» كان أفضلهم، واستحق لقب «رجل المباراة»، لكثرة تحركاته ومحاولاته للتسجيل على المرمى، حيث قطع ما يقرب من 9 كيلو مترات عدواً خلال المباراة.

غير أن موقع جول العالمي اعترف بأن مبابي لا يزال يحتاج إلى مزيد من الوقت للتأقلم أكثر مع زملائه، وعلى طبيعة الكرة الإسبانية، وعندما يحدث ذلك يمكنه استعادة كامل فاعليته وحسمه.

وقال الموقع إن المكسب الذي تحقق خلال المباراة هو زيادة التفاهم بين مبابي وفينيسيوس جونيور.

وأشار الموقع إلى أنه رغم حصول بطل العالم المُتوج بمونديال 2018، على لقب «رجل المباراة»، فإنه لم يقدم مباراة كبيرة، والأرقام تثبت ذلك، وإذا كان نجح في تسديداته على المرمى بنسبة 67%، فإنه لم يفز بالمواجهات الثنائية إلا بنسبة 27%، كما أنه لم ينجح في المراوغة إلا بـ29%.

وتابع الموقع تحليله لأرقام مبابي قائلاً: خسارته 15 كرة تؤكد أنه لا يزال في «حالة شك» مع «الريال»، وإن كان الهدف الذي سجله من ركلة جزاء يمنحه بعض الثقة لتسجيل مزيد من الأهداف في المباريات القادمة.

وفي سياق مختلف، اعترف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال، بأن فريقه لم يكن في أفضل حالاته، خاصة في الشوط الأول، وأنه لا يزال يحتاج إلى «عمل شاق» للظهور بمستوى الموسم الماضي، ولكنه في الوقت نفسه لم يُعلق ذلك على «شماعة» الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق، مشيراً إلى أن الأداء تطوّر نسبياً على المستوى الفردي.

وقال: مباراة معقدة أمام منافس عنيد، وربما لم نكن نستحق الفوز بها، لأن سوسيداد لعب مباراة كبيرة، خاصة في الشوط الأول.

وأضاف: لم نكن نخرج بالكرة بصورة جيدة، حيث كانوا يضغطون علينا سريعاً.

ورغم ذلك أكد أنشيلوتي أن لاعبيه أحرزوا بعض التقدم «بدنياً»، ولكنهم لم يصلوا بعد إلى 100%، وقال: على أية حال نحن سعداء بهذا الفوز، لأنه من الأهمية بمكان أن نتخطى مثل هذه العقبات الصعبة خارج الديار.