«بحور ياس» تخطف الأضواء في فرنسا

عصام السيد (أبوظبي)

خطفت المهرة «بحور»، لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الأضواء في سباق بري سيرجيو رافيللو، المخصص للمهرات والأمهار العربية في سن ثلاث سنوات فقط، والذي أقيم بمضمار مونت مارسان الفرنسي.

ولم تكن «بحور» بإشراف توماس دوميللو، وقيادة الفارس جوليوم جودجاي، من بين المرشحين الأقوياء للفوز بالسباق، بعد حلولها ثالثة في سباق بري أكا لمسافة 1400 متر، والذي أقيم بمضمار لاتست باسين آركشون، فجاء تصنيفها في المراتب الوسطى خلف مجموعة من الخيول القوية.

واتسم السباق بالإثارة والتشويق وسط مشاركة عددية كبيرة بلغ قوامها 16 مهرة ومهراً، وآثر الفارس جوليوم جودجاي لجم مهرته في الصفوف الخلفية، قبل أن يتقدم تدريجياً إلى طليعة الصدارة بالرغم من تدافع الخيول في المقدمة.

ونجحت «بحور» المنحدرة من نسل «نسيم»، في فرض نفسها بقوة، وتمكنت بقيادة محنكة من فارسها جودجاي، في الانقضاض في المراحل النهائية لتتفوق بفارق عنق عن المهرة «الغيد» لجابر حامد الغنيمي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد وقيادة مايكل فورست، وسجلت البطلة زمناً قدره 2:28:60 دقيقة، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «نوي الموري» للمالكة والمربية الفرنسية الشهيرة رينييه لور كوخ، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة أنالي ميكوش.

الجدير بالذكر أن «بحور» المولودة محلياً في مزرعة الوثبة، هي ابنة «نسيم» الفائز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى بمضمار أبوظبي في عام 2013، وأمها هي «باسيل» ابنة «منجز» الفائزة ثلاث مرات متضمنة سباقين للفئة الثالثة بمضمار لاتست دو بوش في 2018.