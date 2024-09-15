نجم ريال مدريد مستاء من فينيسيوس!

مراد المصري (أبوظبي)



عبر بريدراج مياتوفيتش، نجم ريال مدريد السابق، وصاحب هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1998، عن خيبة أمله من الطريقة التي احتفل بها البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد تسجيله هدف التقدم لـ«البلانكوس» في الانتصار على ريال سوسيداد بثنائية في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقام «فيني» بالإشارة للجماهير بالتزام الصمت، وهو الذي دائماً ما يضع نفسه في موقع إثارة للجدل مع مدرجات الملاعب التي يقوم بزيارتها خارج «البرنابيو»، وتحدث مياتوفيتش عبر إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، وقال: «على فينيسيوس أن يهدأ قليلاً، أشعر بخيبة أمل شديدة بسبب الاحتفال، لماذا يفعل ذلك؟، الأشخاص الذين أتحدث إليهم يشعرون بخيبة أمل بسبب سلوكه».