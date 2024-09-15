هيرشي يكرر انتصارات «الإمارات للدراجات» في «ميموريال»

أبوظبي (الاتحاد)

واصل مارك هيرشي دراج فريق الإمارات، أداءه المميز أثناء التحضير لبطولة العالم في زيوريخ بفوز آخر في ميموريال بانتاني في تشيزيناتيكو بإيطاليا، حيث تمكن الدراج البالغ من العمر 26 عاماً من استغلال الفرصة المناسبة للانطلاق نحو مقدمة المجموعة الصغيرة، وظل مسار الـسباق البالغ 195 كيلومتراً، والذي بدأ في تشيزينا، تحت سيطرة فريق الإمارات منذ البداية، حتى قام فيليبو بارونسيني بهجوم سريع لم يتمكن أحد من اللحاق به حتى وصل إلى الكيلومتر الأخير، حيث واجه الدراجون رياحاً معاكسة.

ويمثل هذا الانتصار الفوز الخامس على التوالي للدراج السويسري، حيث يستعد حالياً لسباق تروفيو ماتيوتي وطواف لوكسمبورج، وبذلك يرتفع إجمالي عدد انتصارات فريق الإمارات إلى 72.

وفي تصريح له، قال هيرشي: «لقد كان سباقاً صعباً، لكننا تمكنا من السيطرة عليه منذ البداية، حيث قام بارونشيني بهجوم مبكر، وهو ما ساعدنا كثيراً، حاولنا إبطاءه خلفنا بعد ذلك، لكنه لحق بنا في آخر 500 متر، ثم انطلقت مسرعاً، وتبعت الدراجين المنطلقين، واستفدت من الرياح المعاكسة لصالحي، إنه حقاً شعور رائع أن تستمر في تحقيق الفوز، أشعر أنني محظوظ الآن، وآمل أن يستمر ذلك».

النتائج:

1- مارك هيرشي (فريق الإمارات) 4:24:01 ساعة

2- لورينزو ميليسي (فريق موفيستار) نفس التوقيت

3- فينسينزو ألبانيزي (فريق أركيا بي آند بي) نفس التوقيت