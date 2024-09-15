«قلعة السيتي».. كل شيء يتحول إلى «ذهب»!

عمرو عبيد (القاهرة)

قبل انتهاء باقي مباريات الجولة الرابعة في «البريميرليج»، ضمن مانشستر سيتي الانفراد وحده بقمة جدول الترتيب، بعدما حصد انتصاره الرابع توالياً ليحافظ على الصدارة بـ«العلامة الكاملة»، 12 نقطة، وحال فوز أرسنال ونيوكاسل في مباريات ختام الجولة، سيبقى «البلومون» منفرداً بالقمة بفارق نقطتين عن كليهما، ولا تقتصر نجاحات «السيتيزن» على هذا التوهج المبهر داخل ملاعب كرة القدم، بل تمتد بفضل «الإدارة الإماراتية» لتشمل إنجازات مالية رائعة، شهدها «الميركاتو الصيفي» الأخير، وكذلك المواسم السابقة، حيث يتحول كل شيء داخل «قلعة السماوي» إلى «الذهب».

وخلال سوق الانتقالات الصيفية، احتل مانشستر سيتي المرتبة الأولى عالمياً من حيث جني الرصيد المالي الإيجابي، على صعيد أندية الدرجة الأولى في مختلف بطولات الدوري حول العالم، وبحسب البيانات المالية المُعلنة لانتقالات اللاعبين خلال «الميركاتو»، ولم يسبقه «إجمالاً» سوى ليدز يونايتد، لكن الأخير يلعب حالياً في «الشامبيونشيب» ولم يتم الكشف الواضح عن مبالغ انتقالات لاعبيه الأخيرة، وعليه يتصدّر «السيتي» المشهد بإجمالي رصيد إيجابي بلغ 116 مليون يورو، حيث أنفق النادي 25 مليون يورو فقط لشراء البرازيلي سافينيو، مقابل بيع بعض النجوم مقابل 141 مليون يورو.

عالمياً، ابتعد مانشستر سيتي عن قائمة أكثر 50 نادياً إنفاقاً للأموال في سوق الانتقالات الأخيرة، حيث احتل المرتبة الـ77 بإنفاق 25 مليوناً فقط، ولم يؤثر ذلك على انطلاقته الرائعة في الموسم الجديد على الإطلاق، إذ تُدرك إدارة «سيتي أبوظبي» مع «الفيلسوف» جوارديولا متطلبات واحتياجات الفريق، ودرجة اكتمال صفوفه ومقاعد البدلاء بكوكبة من النجوم، تلمع حالياً في سماء الكرة الأوروبية، فـ«السيتي» المتصدر للدوري الإنجليزي مُبكراً، بأداء ونتائج لافتة، تغلب على أكثر الأندية الإنجليزية إنفاقاً في «الميركاتو»، تشيلسي ومانشستر يونايتد، في افتتاح «البريميرليج» وقبلها الفوز في مباراة «الدرع الخيرية»، ويبتعد عن برايتون، ثاني أكثر الأندية إنفاقاً على مستوى العالم هذا الموسم، بفارق 4 نقاط في الدوري، كما فاز على وست هام، صاحب المرتبة الـ11 في قائمة الإنفاق الغزير.

وعلى الصعيد الفردي، باع مانشستر سيتي لاعبه ونجمه الأرجنتيني، جوليان ألفاريز، إلى أتلتيكو مدريد، كأغلى صفقة انتقالات في الصيف بقيمة 95 مليون يورو، بواقع 75 مليوناً و20 أخرى كمتغيرات، وقبل عامين فقط، حصل «السيتي» على خدمات ألفاريز مقابل 21.4 مليون يورو، ليبيعه بعد تلك الفترة الوجيزة بما يزيد على 4 أمثال السعر الذي تعاقد به معه، وقفزت قيمته السوقية داخل «قلعة السماوي» بزيادة قدرها 70 مليوناً، كما انتقل في الصيف الحالي كل من جواو كانسيلو إلى الهلال السعودي مقابل 25 مليوناً، بجانب 23 مليوناً من ساوثهامبتون للاعبه تايلور بيليس، و17 مليون يورو من إبسويتش تاون للشاب ليام ديلاب.

والأخيران يمثلان النجاح الاستثماري لأكاديمية مانشستر سيتي وفرق ناشئيه، وهو ما برز في الموسم الماضي أيضاً، عندما حصل على 47 مليون يورو قيمة انتقال كول بالمر إلى تشيلسي، وكذلك انتقال كارلوس فوربس إلى أياكس مقابل 14 مليوناً، والحارس الشاب جيمس ترافورد إلى بيرنلي مقابل 17 مليون يورو، وكان الموسم السابق قد شهد رحيل رياض محرز «32 عاماً آنذاك» إلى الأهلي السعودي مقابل 35 مليون يورو، بعد استفادة «البلومون» من النجم الجزائري طوال 5 سنوات، حصدا خلالها سوياً 11 لقباً، وهو ما ينطبق على إيمريك لابورت أيضاً، الذي انتقل إلى النصر مقابل 27.5 مليون يورو.

وبالنظر إلى الصفقات الكُبرى، القادمة أو الراحلة عن «قلعة السيتي»، تكشف الأرقام عن كيفية تحويل «اللمسة الإماراتية» كل شيء إلى «الذهب»، حيث جلب «السماوي» رحيم ستيرلينج من ليفربول عام 2015 مقابل 63 مليون يورو، ليبيعه بعد 7 سنوات كاملة إلى تشيلسي مقابل 56 مليوناً، وهو نفس الموسم الذي شهد رحيل جابريل جيسوس إلى أرسنال مقابل أكثر من 52 مليوناً، بعدما كان السيتي اشتراه بـ32 مليوناً فقط قبل 5 سنوات، وهو ما ينطبق على الأوكراني زينشينكو، الذي رافق جيسوس مقابل 35 مليون يورو، علماً بأن السيتي اشتراه بقيمة 2.25 مليون فقط قبل 6 سنوات.

وإذا كانت القيمة التسويقية لهؤلاء النجوم قد ارتفعت بشدة داخل «قلعة البلومون»، فإن «الكتيبة الحالية» تسير على نفس النهج، فالمهاجم «المُخيف» هالاند يملك قيمة تسويقية «خيالية» حالياً بـ180 مليون يورو تضعه فوق القمة العالمية، يليه زميله فودين بـ150 مليوناً، وكذلك رودري بـ130، وكان السيتي قد حصل على هالاند مقابل 60 مليون يورو فقط قبل عامين، بينما نشأ فودين في أكاديمية السيتي، وانتقل رودري إلى صفوف «السماوي» مقابل 70 مليوناً عام 2019، ولولا رغبة الإدارة وبيب في الإبقاء على «المايسترو» كيفن دي بروين، لرحل البلجيكي في صفقة «ضخمة»، قدرتها الشائعات في الصيف الماضي بـ100 مليون يورو.

