«فيروس» يبعد رونالدو عن النصر!



الرياض (أ ف ب)



يستهل النصر السعودي حملة البحث عن تتويجه الأول في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة في كرة القدم، في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الساعي لإضافة اللقب لمجموعته الفاخرة، وذلك عندما يواجه الشرطة العراقي الاثنين في الجولة الأولى من منافسات النسخة الجديدة للمسابقة.

ويغيب رونالدو عن المباراة بسبب وعكة صحية، حسبما أعلن ناديه الأحد على حسابه في «إكس» (تويتر سابقاً)، حيث قال: «تعرض قائد الفريق الأول كريستيانو رونالد إلى وعكة صحية (عدوى فيروسية)، وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة، وعدم مرافقة البعثة للسفر».

وانتهت محاولة رونالدو الأولى مع فريق العاصمة الرياض، في الدور ربع النهائي بركلات الترجيح أمام العين الإماراتي الذي أحرز اللقب لاحقاً، ويستهل فريقه مشواره على أرض الشرطة بطل العراق في آخر ثلاثة مواسم.

وستكون الأندية السعودية مرشّحة للمنافسة على اللقب، خصوصاً، بعد التعاقدات الباذخة التي أجرتها الموسم الماضي، وبعد قدوم رونالدو «39 عاماً وصاحب أكثر من 900 هدف في مسيرته الخارقة»، مطلع 2023، استُقدم أمثال الفرنسي كريم بنزيمة إلى الاتحاد والبرازيلي نيمار إلى الهلال الذي لم يستفد منه كثيراً لإصابته.

وكان المهاجم الدولي الإنجليزي إيفان توني آخر القادمين إلى الأهلي مقابل أكثر من 45 مليون دولار، ويبدأ فريقه مشواره مستضيفاً برسيبوليس الإيراني.

وتقام مباراة الشرطة والنصر على استاد المدينة الدولي في بغداد الذي يتسع لـ35 ألف متفرج، بعد أن نقلها الاتحاد الآسيوي من استاد كربلاء الدولي لعدم جاهزيته.

ويسعى الشرطة للاستفادة من فترة استعداداته المستقرة مبكراً عندما جدد لمدربه المصري مؤمن سليمان، والثنائي السوري محمود المواس وفهد اليوسف.

لم يتردد سليمان عن الإفصاح بصعوبة المهمة «المواجهة ليست سهلة، وعلينا أن نخرج بنتيجة مرضية قبل العقبة الثانية أمام الهلال في الرياض، نملك لاعبين نثق بهم كثيراً خاصة في مثل هذه المواجهات».

واتخذت الجهات الحكومية والأمنية تدابير صارمة للمحافظة على أجواء وسلامة المباراة، وعدم السماح بأي تدافع جماهيري محتمل.

وبعد سقوطه أمام العين في نصف النهائي، يستهل قطب الرياض الآخر الهلال حملته لتعزيز رقمه القياسي البالغ خمسة ألقاب، وذلك في مشاركته التاسعة عشرة، القياسية مع باختاكور الأوزبكي «بما في ذلك دوري أبطال آسيا بشكله السابق».

لكن الفريق الذي يحل على الريان القطري الثلاثاء، لا يزال ينتظر عودة نيمار الذي تعرض لإصابة قوية بركبته مع منتخب بلاده، بعد قدومه العام الماضي بصفقة كبيرة من باريس سان جيرمان الفرنسي.

تعاقد الفريق «الأزرق» مع الظهير البرتغالي جواو كانسيلو من مانشستر سيتي الإنجليزي، لينضم إلى باقي النجوم أمثال الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش ولاعب الارتكاز البرتغالي روبن نيفيش.

وحلّ النصر وصيفاً بفارق كبير عن الهلال الموسم الماضي في الدوري السعودي، وهو يملك إلى جانب رونالدو، المهاجم السنغالي ساديو ماني، المدافع الإسباني أيمريك لابورت والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.