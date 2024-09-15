بعد «البداية النارية».. هالاند يُهدّد «معجزة» ميسي!

عمرو عبيد (القاهرة)



سجّل «المهاجم الخارق» إيرلينج هالاند 9 أهداف «دفعة واحدة»، مع مانشستر سيتي، في أول 4 مباريات بالدوري الإنجليزي، وهو ما جعله يواصل تحطيم الأرقام المحلية والعالمية كذلك، إلا أن «حصاده الحالي» يضعه فوق قمة قائمة خاصة جداً، ويجعله قريباً من تجاوز كل أصحاب الأرقام القياسية في بطولات الدوري الأوروبية الكبرى، إذا استمر على هذا المنوال التهديفي، وسيكون «الأسطوري» ليونيل ميسي هو أول المُهدّدين بسبب انطلاقة هالاند النارية!

هالاند ضرب أرقامه الشخصية في «البريميرليج»، حيث كان أفضل هداف في موسم واحد بتاريخ البطولة، عندما أحرز 36 هدفاً في موسمه الأول مع «البلومون»، بـ36 هدفاً، ووقتها هز «الصاروخ النرويجي» الشباك 6 مرات في أول 4 مباريات، بينها مواجهة واحدة لم يسجّل فيها، كانت أمام بورنموث في الأسبوع الثاني، ويبدو هالاند عازماً على حصد «الحذاء الذهبي» الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، وربما يكون أقرب من أي وقت مضى لتسجيل رقم قياسي جديد، ليس على مستوى «البريميرليج» وحده، بل في أوروبا كلها.

وتشير الأرقام التاريخية إلى «الأيقوني» ميسي، صاحب الـ50 هدفاً في «الليجا» خلال موسم 2011-2012، وهو الرقم غير المسبوق الصامد حتى الآن، لكن معدل هالاند الحالي قد يُهدّد «رقم البرغوث»، إذ بدأ «ليو» ذلك الموسم التاريخي بتسجيل 5 أهداف فقط في أول 4 مباريات، بواقع هدفين في الجولة الثانية و«هاتريك» في الأسبوع الرابع، بينما غاب عن التهديف في الجولتين الثالثة والخامسة نظراً لتأجيل مباراة برشلونة الأولى وقتها.

الكرواتي «الأسطوري»، جوسيب سكوبلار، سجّل اسمه في تلك القائمة الخالدة بموسم 1970-1971، عندما تُوّج هدافاً للدوري الفرنسي بـ44 هدفاً مع مارسيليا، وافتتح سكوبلار سجله التهديفي في ذلك الموسم قبل 54 عاماً بـ3 أهداف فقط خلال أول 4 مباريات، وهو ما لم يكن يُنذر بتلك النهاية «التاريخية»، حيث هز الشباك بهدف في الجولة الأولى، ثم توقفت عجلة التهديف في الجولتين التاليتين، حتى استعاد ذاكرته بهدفين في الأسبوع الرابع.

أما ليفاندوفسكي صاحب الرقم القياسي في «البوندسليجا» بموسم 2020-2021، فقد بدأ حملته التهديفية بثاني أفضل معدل بعد هالاند، إذ أحرز 7 أهداف في أول 4 مباريات مع بايرن ميونيخ، حيث سجّل في الافتتاح هدفاً، ثم توقف فقط في الجولة الثانية، قبل أن يُحرز «سوبر هاتريك» في الأسبوع الثالث، و«ثنائية» في الجولة الرابعة، ليُنهي الموسم بـ41 هدفاً، محطماً رقم «الأسطوري» جيرد مولر في الدوري الألماني، بفارق هدف.

وفي إيطاليا، عادل تشيرو إيموبيلي الرقم القياسي لأفضل هداف في موسم واحد بـ«الكالشيو»، عندما سجّل 36 هدفاً في موسم 2109-2020، ليتساوى مع جونزالو هيجواين الذي حصده بموسم 2015-2016، وقبلهما جينو روسيتي في نُسخة 1928/1929، وكان إيموبيلي قد استهل ذلك الموسم مع لاتسيو بتسجيل 4 أهداف في أول 4 مباريات، بواقع هدفين في الافتتاح، ثم هدف واحد في الجولتين الثالثة والرابعة، وغاب فقط عن هز الشباك في الأسبوع الثاني، وجاءت بداية هيجواين مع نابولي وقتها أيضاً بنفس الإجمالي، لكنه لم يسجّل في الجولة الأولى أو الثالثة، بينما أحرز «ثنائيتين» في الأسبوعين الثاني والرابع.