«الحفية للبادل تنس» تُتوج أبطالها

الشارقة (الاتحاد)

توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب الحاكم بمدينة كلباء، الفائزين في بطولة الحفية للبادل تنس، التي أقيمت بملاعب بادل شوت بمدينة كلباء في نسختها الثالثة بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي.

وفاز الثنائي محمد المهيري وعلي أحمد بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني بلال سعيد وعبد الله ناصر، وحل خالد الكندي ومحمد العبار في المركز الثالث.

حضر الختام الشيخ صقر بن هيثم بن صقر القاسمي والشيخ فيصل بن هيثم بن صقر القاسمي، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وراشد سعيد الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء، ومن مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي عبد اللطيف الفردان والمستشار الدكتور عمر بن حنيفة، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، وعبد الرحمن الدرمكي أمين السر العام بنادي كلباء وخالد محمد رئيس شعبة تخطيط وتنفيذ الفعاليات بإدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي ويوسف الحوسني تنفيذي.

وشارك في البطولة 32 لاعباً، مثلوا 16 فريقاً، واتسمت المباريات بالقوة والإثارة والحماس وجاء تنظيم البطولة ضمن خطة المجلس الرياضي للتشجيع على نشرها.

وأشاد عيسى هلال بالنجاح الذي حققته البطولة في نسخة هذا العام والمستويات المميزة التي ظهر بها اللاعبين في كل الفرق من التصفيات وحتى الختام، مؤكدا أن ذلك دليل على ارتقاء المستويات من نسخة إلى أخرى وتحقيق الأهداف، التي تقام من أجلها البطولة في نشر اللعبة على أوسع نطاق واستقطاب أكبر عدد من اللاعبين.

وتقدم عيسى هلال بالشكر للشيخ سعيد بن صقر، والشيخ هيثم بن صقر، على الاهتمام الدائم بالبطولة في كل نسخة، مما يوفر أكبر عوامل النجاح لها دائماً.