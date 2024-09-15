الإثنين 16 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الحفية للبادل تنس» تُتوج أبطالها

«الحفية للبادل تنس» تُتوج أبطالها
15 سبتمبر 2024 15:32

الشارقة (الاتحاد)
توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة بمدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب الحاكم بمدينة كلباء، الفائزين في بطولة الحفية للبادل تنس، التي أقيمت بملاعب بادل شوت بمدينة كلباء في نسختها الثالثة بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي.
وفاز الثنائي محمد المهيري وعلي أحمد بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني بلال سعيد وعبد الله ناصر، وحل خالد الكندي ومحمد العبار في المركز الثالث.
حضر الختام الشيخ صقر بن هيثم بن صقر القاسمي والشيخ فيصل بن هيثم بن صقر القاسمي، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وراشد سعيد الكندي رئيس مجلس إدارة نادي كلباء، ومن مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي عبد اللطيف الفردان والمستشار الدكتور عمر بن حنيفة، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، وعبد الرحمن الدرمكي أمين السر العام بنادي كلباء وخالد محمد رئيس شعبة تخطيط وتنفيذ الفعاليات بإدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي ويوسف الحوسني تنفيذي.
وشارك في البطولة 32 لاعباً، مثلوا 16 فريقاً، واتسمت المباريات بالقوة والإثارة والحماس وجاء تنظيم البطولة ضمن خطة المجلس الرياضي للتشجيع على نشرها.
وأشاد عيسى هلال بالنجاح الذي حققته البطولة في نسخة هذا العام والمستويات المميزة التي ظهر بها اللاعبين في كل الفرق من التصفيات وحتى الختام، مؤكدا أن ذلك دليل على ارتقاء المستويات من نسخة إلى أخرى وتحقيق الأهداف، التي تقام من أجلها البطولة في نشر اللعبة على أوسع نطاق واستقطاب أكبر عدد من اللاعبين.
وتقدم عيسى هلال بالشكر للشيخ سعيد بن صقر، والشيخ هيثم بن صقر، على الاهتمام الدائم بالبطولة في كل نسخة، مما يوفر أكبر عوامل النجاح لها دائماً.

أخبار ذات صلة
«خيرية الشارقة»: 56.4 مليون درهم لـ28071 مكفولاً حول العالم
المدير التنفيذي لمكتب «استثمر في الشارقة» لـ«الاتحاد»: الشارقة خامس أسرع المدن نمواً في الاستثمار الأجنبي عالمياً
البادل تنس
الشارقة
خورفكان
كلباء
آخر الأخبار
صورة من مناورات "أوشن-24" الروسية
الأخبار العالمية
روسيا تنفّذ أكبر مناورات عسكرية منذ الحقبة السوفييتية
15 سبتمبر 2024
"طاقة" تعلن تشكيل شركة موحدة لتوزيع الكهرباء والمياه وتطلق هوية مؤسسية جديدة
اقتصاد
"طاقة" تعلن تشكيل شركة موحدة لتوزيع الكهرباء والمياه وتطلق هوية مؤسسية جديدة
اليوم 09:57
انطلاق أعمال منتدى هيلي السنوي الأول في أبوظبي
علوم الدار
انطلاق أعمال منتدى هيلي السنوي الأول في أبوظبي
اليوم 09:53
أسعار النفط
اقتصاد
النفط يرتفع مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة
اليوم 09:27
"المركزي"
اقتصاد
"المركزي": مناقصة للأذونات النقدية اليوم
اليوم 09:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©