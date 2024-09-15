سانشو: أنا في تشيلسي «على راحتي»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

شدد النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو، المعار من مانشستر يونايتد إلى تشيلسي، على حقيقة أنه عمل على تطوير نفسه جيداً خلال الفترة الماضية حتى يستعيد مستواه العالي و«فورمته» التي ظهرعليمها عندما كان معاراً لبروسيا دورتموند الألماني الموسم الماضي.

ومر سانشو بفترة صعبة جداً تحت قيادة الهولندي إيريك تن هاج المدير الفني لليونايتد، ولكنه انتظر الفرصة لكي «يُخرس ألسنة» منتقديه، بأداء رفيع المستوى مع «البلوز»، حيث أسهم في هدف فوز تشيلسي 1-0 على بورنموث السبت، بتمريرته الحاسمة إلى زميله الفرنسي كريستوفر نكونكو.

وفي تصريحات لإذاعة «بي بي سي»، قال سانشو: شيء لا يُصدق أن تكون بدايتي مع تشيلسي على هذا النحو الجيد، وسعيد جداً بعودتي إلى «البريميرليج»، ولعبنا مباراة جيدة جداً وسعداء بالنقاط الثلاث.

وأضاف سانشو قائلاً: اشتغلت على نفسي من أجل هذه اللحظة وسعيد بأن الجهاز الفني أتاح لي الفرصة للعب، قدمت نهاية موسم رائعة الموسم الماضي عندما أسهمت في وصول بروسيا دورتموند إلى نهائي دوري الأبطال.

ووجه سانشو الشكر للجهاز الفني وزملائه في تشيلسي، وقال: من أول يوم لوصولي إلى قلعة «ستامفورد بريدج»، استقبلني اللاعبون بالترحاب ما أسعدني وجعلني أشعر بأنني «على راحتي».

جدير بالذكر أن قرار تشيلسي بضم سانشو على سبيل الإعارة، مع التزام بالشراء يتم الإعلان عنه في الصيف المقبل، أعطى الجناح الإنجليزي «فرصة ذهبية» للعودة للعب في «البريميرليج»، بعد آخر مرة ظهر فيها في هذه المسابقة، عندما شارك مع اليونايتد في مباراته أمام نوتنجهام فورست.

وأظهر سانشو فاعلية كبيرة خلال مباراة السبت أمام بورنموث، ومارس هوايته في المراوغة والانطلاق بالكرة والتمريرالمتقن لزملائه، والفاعلية والحسم، مذكراً منتقديه والمشككين في إمكاناته، بأنه لا يزال جاهزاً للتألق على أعلى مستوى احترافي.