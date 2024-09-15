الأهلي المصري يحذر الجميع مبكراً في «أبطال أفريقيا»

نيروبي (د ب أ)

كشر الأهلي المصري عن أنيابه مبكراً، ووجه رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه عن قدومه بقوة للدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، التي توج بها في النسختين الأخيرتين، ووضع أكثر من قدم في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 3 -0 على مضيفه جورماهيا الكيني، في ذهاب دور الـ32 للمسابقة القارية.

وافتتح رامي ربيعة التسجيل في الدقيقة 13 لمصلحة الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 12 لقباً، فيما أضاف الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدفين الثاني والثالث للفريق الأحمر في الدقيقتين 14 و74 على الترتيب.

وبات يكفي الأهلي الخسارة بفارق هدفين أمام نظيره الكيني في لقاء الإياب، الذي سيقام بالقاهرة الأسبوع المقبل، من أجل بلوغ مرحلة المجموعات في البطولة، بينما أصبح جورماهيا بحاجة لمعجزة من أجل الاستمرار في البطولة.