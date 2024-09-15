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الرياضة

منتخب السيدات يفوز على ناميبيا في «أولمبياد الشطرنج»

منتخب السيدات يفوز على ناميبيا في «أولمبياد الشطرنج»
15 سبتمبر 2024 18:24

 
أبوظبي (الاتحاد)

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فاز منتخب السيدات على ناميبيا 3-1، في الجولة الرابعة من الأولمبياد العالمي للشطرنج رقم 45، والذي تستضيفه العاصمة المجرية بودابست، ويستمر إلى 23 سبتمبر الجاري، بمشاركة 190 دولة. 
وجاء الفوز بعدما نجحت أستاذة الاتحاد الدولي وافية المعمري، في التغلب على رحى شيبيندو بالقطع السوداء، فيما فازت زميلتها مريم عيسى على نيكول جامي.
وحققت زينب المعمري الفوز الثالث، بالتغلب على كماتو تجاديندي، فيما كانت الخسارة الوحيدة لعنود عيسى، ليرفع منتخبنا رصيده إلى 4 نقاط ويواجه هاييتي في الجولة الخامسة.
وخسر منتخب الرجال أمام مولدوفا بنتيجة نصف نقطة مقابل 3.5 نقطة، حيث تمكن لاعبنا عمران الحوسني من التعادل الوحيد مع الأستاذ الدولي اندري ماكوفي، بينما أخفق بقية اللاعبين في الفوز أو التعادل، ليتجمد رصيد منتخبنا عند النقطة الرابعة، ويلتقي فلسطين في الجولة الخامسة. 
من ناحية أخرى، شهدت الجولة الرابعة خسارة أميركا المصنف الأول بالبطولة أمام أوكرانيا، ليبتعد عن الصدارة مؤقتاً، وتصدر الأولمبياد الهند وأذربيجان والصين والمجر وبولندا وفيتنام وإسبانيا وأوكرانيا بالعلامة الكاملة وبرصيد 8 نقاط كاملة، بينما تصدر المغرب منتخبات العرب وله 6 نقاط.

الإمارات
الشطرنج
المجر
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