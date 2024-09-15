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الرياضة

«الفجيرة للفنون القتالية» بطل كأس الجودو للشباب والناشئين

«الفجيرة للفنون القتالية» بطل كأس الجودو للشباب والناشئين
15 سبتمبر 2024 18:30

 
أبوظبي (الاتحاد)


تُوج نادي الفجيرة للفنون القتالية بلقب كأس الاتحاد للجودو لفئتي الشباب والناشئين للجودو، بالصالة الجديدة للاتحاد، في منطقة بني ياس شرق في أبوظبي، برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، في افتتاح موسم الجودو.
وشهدت البطولة مشاركة 180 لاعباً من الفئتين، من بينهم 120 لاعباً من الناشئين، و60 لاعباً من الشباب المواطنين والمقيمين الذين عبروا عن سعادتهم بانطلاقة الموسم، وافتتاح صالة الاتحاد الخاصة، وهو الحلم الذي انتظره الجميع طويلاً.
وجاء تتويج «الفجيرة للفنون القتالية» بلقب الشباب برصيد 10 ميداليات، منها 3 ذهبيات، و3 فضيات، و4 برونزيات، وذهبيات الشباب من نصيب يزن سمور تحت 73 كجم، ومحمد رمضان في وزن تحت 81 كجم، وأحمد ناصر في وزن تحت 100 كجم.
واحتل نادي كلباء المركز الثاني وله 8 ميداليات، منها ذهبيتا زايد فيصل النقبي «وزن تحت 60 كجم»، وشرفي كوساروف «وزن تحت 73 كجم»، وجاء خورفكان ثالثاً وله 3 ميداليات، منها ذهبية للاعب شاهين عيسى «وزن تحت 55 كجم»، ونال النصر ذهبية وزن تحت 90 كجم من نصيب عمر جهاد، وفاز فريق أبوظبي بذهبية فوق 100 كجم، والتي أحرزها راشد محمد.

 

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وعلي مستوى فئة الناشئين، جاء تتويج «الفجيرة للفنون القتالية» برصيد 11 ميدالية، منها 6 ذهبيات في كل الأوزان باستثناء وزنين، والذهبيات من نصيب عبد الرحمن جنيف، حاتم عبيد، سيف سالم الحمادي «الوزن الخفيف»، وفي «المتوسط» نال الذهبية يوسف محمد العوض وأحمد نادر، وفي «الوزن الثقيل» أنس الطيبي، ونال ذهبية تحت 90 كجم لاعب الشارقة للدفاع عن النفس خالد عبدالرزاق، وفاز بذهبية وزن تحت 60 كجم لاعب كلباء الثالث حميد سعيد الشامسي.
وفي ختام البطولة، قام ناصر خليفة البدور، نائب رئيس اتحاد الجودو، يرافقه محمد جاسم أمين السر العام المساعد للاتحاد، وعيسى بن هويدن، رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية للجودو، وعبدالله زينل، المشرف العام على الألعاب في خورفكان بتتويج الأندية الفائزة بالمراكز الأولى.
وتابع البطولة الجهاز الفني للمنتخبات، لانتقاء أبرز المواهب، لدعم المنتخبات العمرية، استعداداً للمشاركات المقبلة، وأبرزها دورة الألعاب المدرسية العالمية، التي تقام في البحرين من 23 إلى 31 أكتوبر.
 

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محمد بن ثعلوب
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