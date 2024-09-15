الوصل يتسلح بالروح القتالية للقاء باختاكور



معتز الشامي (أبوظبي)



يحل الوصل ضيفاً على باختاكور الأوزبكي يوم الثلاثاء، على ملعب باختاكور المركزي، ضمن الجولة الأولي لمجموعة منطقة الغرب، بدوري أبطال آسيا للنخبة، ويسعى «الإمبراطور» بطل «الثنائية المحلية» في الموسم الماضي، لإعادة صياغة التاريخ القاري، مع ظهوره الرابع تاريخياً، والذي يأتي بعد غياب 5 سنوات عن البطولة.

ويتسلح الوصل بالروح المعنوية والقتالية العالية، بعدما نجح في أن يتحول إلى فريق يملك الشخصية والهوية الفنية، على يد مدربه ميلوش، وتشكيلة لاعبين تملك القدرات والمهارة الفردية والتجانس والتفاهم في اللعب الجماعي، بقيادة علي صالح وفابيو ليما وكايو كانيدو وخيمينيز، بالإضافة إلى سياكا لاعب الوسط المتكامل في تشكيلة «الأصفر».

ويستعد «الأصفر» للظهور الرابع في تاريخه ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم، وللمرة الأولى منذ نسخة البطولة في 2019، والتي ودع فيها «الإمبراطور» المسابقة من دور المجموعات، حيث ستكون «كتيبة الفهود» أمام تحدٍ كبير، بتقديم المستوى الفني القوي، الذي ظهر به الموسم الماضي، إذا أراد المنافسة بقوة في المحفل القاري.

وعزز الوصل صفوفه بـ4 صفقات قوية، ضمت سرديان ميجايلوفيتش لاعب وسط النجم الأحمر الصربي، والياباني تاكاشي أوتشينو «الظهير الأيمن» لفريق فورتونا دوسلدورف الألماني، إلى جانب طحنون الزعابي لاعب وسط الوحدة، وماجد سرور لاعب الشارقة.

وتاريخياً، تعتبر المباراة هي الأولى للوصل أمام باختاكور قارياً، والثالثة لـ«الأصفر» أمام فرق أوزبكستان، حيث لعب الوصل أمام ناساف مباراتين، وخسرهما 0-1 خارج ملعبه و1-2 على أرضه، وإجمالاً خسرت أنديتنا مباراة واحدة، من آخر8 لقاءت أمام الفرق الأوزبكية في البطولة، بمحصلة 4 انتصارات و3 تعادلات والخسارة في مباراة.

ويلتقي الوصل منافساً مخضرماً في المنافسات القارية، حيث يشارك باختاكور للمرة الـ19 في دوري أبطال آسيا، وهو ثاني أكثر الفرق مشاركة بعد الهلال «20» بما في ذلك النسخة الحالية، وخسر باختاكور مرة في آخر 8 مباريات افتتاحية في البطولة، بنتيجة 0-2 أمام الفيحاء في الموسم الماضي، ولم يخسر باختاكور في آخر 8 مباريات على أرضه بدوري أبطال آسيا «6 انتصارات وتعادلين».

ويشارك الوصل للمرة الرابعة في تاريخه، بعد نسخ 2008 و2018 و2019، و2024، وحقق فوزاً وحيداً في مبارياته الافتتاحية الثلاث السابقة 1-0 أمام النصر السعودي، إلا أنه لم يتأهل من المجموعة.