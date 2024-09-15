1.06 مليار يورو «القيمة السوقية» لأندية «النخبة الآسيوية»

معتز الشامي (أبوظبي)



تنطلق دوري أبطال آسيا للنخبة في مسماها الجديد الاثنين، بمشاركة 24 فريقاً مناصفة بين الغرب والشرق، تتنافس فيما بينها بنظام الدوري من مجموعة واحدة لكل منطقة، ويلعب كل فريق 8 مباريات بواقع 4 على ملعبه و4 خارج ملعبه وجميعها أمام فرق مختلفة بعد إلغاء مفهوم الذهاب والإياب أمام نفس الفرق، كما جرت العادة في النسخ القديمة من البطولة.

وتدخل أندية النخبة القارية إلى البطولة مدججة بالصفقات والتعاقدات القوية والمميزة التي تم أبرامها للقتال على لقب أول نسخة من دوري أبطال النخبة، والتي تبلغ مجموعة مكافآت الجوائز فيها بالنسبة لحامل اللقب ما يصل إلى 12 مليون دولار.

وتبلغ القيمة السوقية لفرق النخبة مجتمعة 1.06 مليار يورو، مقسمة بواقع 810 ملايين لفرق الغرب و187 مليوناً لفرق الشرق، ويتصدر الهلال السعودي قائمة الـ24 نادياً مُشاركاً في البطولة بقيمة سوقية بلغت 243.65 مليون يورو، ويأتي النصر السعودي في وصافة القيمة السوقية للبطولة بـ190.60 مليون يورو.



توب 10

الهلال السعودي «243.65 مليون يورو»

النصر السعودي «190.60 مليون يورو»

الأهلي السعودي «178.25 مليون يورو»

السد القطري «70.03 مليون يورو»

الريان القطري «60.60 مليون يورو»

العين الإماراتي «45.77 مليون يورو»

الوصل الإماراتي «37.11 مليون يورو»

الغرافة القطري «32.20 مليون يورو»

شنغهاي «18.29 مليون يورو»

أولسان هيونداي «17.70 مليون يورو»