داتو ويندسور: «القارة الصفراء» على موعد مع «عصر جديد»



معتز الشامي (أبوظبي)



بدا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واثقاً من الظهور المختلف لبطولاته التي قرر تغييرها إلى الأبد، عبر إطلاق «3 نسخ» تضم أفضل 76 فريقاً بالقارة المترامية الأطراف، يلعب 24 فريقاً منها البطولة الأهم، وهي دوري أبطال آسيا للنخبة و32 فريقاً في دوري الأبطال 2، التي اكتسبت أهميتها من وجود أندية تمثل الدوريات المحترفة القوية بالقارة، ضمن فرقها، ثم بطولة كأس التحدي الآسيوي، بمشاركة 20 فريقاً، وهي للفرق التي تمثل دوريات غير محترفة.

ورفع الاتحاد الآسيوي إيقاع التنافس في البطولات الثلاث، عبر السماح لبطل كل نسخة بالمشاركة في النسخة الأعلى بالموسم التالي، بحيث يتأهل بطل دوري الأبطال 2 مباشرة للمشاركة في النخبة خلال الموسم التالي، كما يتأهل بطل كأس التحدي للمشاركة في دوري الأبطال 2.

ورفع الاتحاد القاري مجموع جوائز بطولاته بحيث يحصل بطل النخبة على 12 مليون دولار، والوصيف على 6 ملايين، ويحصل بطل دوري الأبطال 2 على 4 ملايين دولار والوصيف على مليونين.

ورصد الاتحاد الآسيوي في تقارير تسويقية نجاح دوري أبطال النخبة في جذب الأنظار وزيادة اهتمام الجماهير والشركات الراعية، التي طلبت الدخول في شراكات مع الاتحاد القاري في بطولاته الجديدة التي تنتظرها الجماهير بشغف.

وهو ما أكده داتو ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، في تصريح خاص لـ«الاتحاد»، عندما أشار إلى أن بطولات آسيا حققت النجاح من قبل أن تنطلق رسمياً، وذلك في ظل المنافسة القوية والساخنة و«الديربيات»، سواء في الغرب أو الشرق، والمنتظر أن تجمع بين الفرق المنافسة في النخبة والأبطال 2، بل وحتى في البطولة الثالثة «كأس التحدي».

وقال: «الديربيات القوية ولقاءات القمة، سواء في الغرب بين الفرق الكبيرة في الإمارات والسعودية وقطر وأوزبكستان وإيران والأردن، تسعى بكل قوة للظهور بشكل متميز ومختلف، يليق بالشكل الجديد للبطولة».

وعن ارتفاع القيمة السوقية للأندية المشاركة في النخبة تحديداً، بعدما أنفقت بقوة على الصفقات قبل انطلاق الموسم بالبطولات الآسيوية الجديدة، قال «هذا ما كان متوقعاً، وهو ما دفع الأندية لإبرام صفقات قوية لخوض البطولة، خاصة بعد تعديل نظامها عبر السماح بعدد مفتوح من مشاركة الأجانب، الأمر الذي يزيد من ثقل الصفقات التي تم إبرامها وكانت من العيار الثقيل بالتأكيد، وذلك له العديد من الإيجابيات، أبرزها رفع المستوى الفني للبطولة والأندية التي استعدت بشكل مكثف لانطلاق البطولة، سواء في النخبة أو في دوري الأبطال 2 تحديداً، وبالتالي يمكنك أن تلحظ النجاح الكبير المنتظر للبطولتين والشغف الذي بات مرتفعاً لدى جماهير تلك الأندية، كما سيؤدي ذلك لأي لزيادة قوة الأندية محلياً، وبالتالي ارتفاع مستويات الدوريات المحلية بالتبعية، وهي كلها إيجابيات منتظرة بالتأكيد وتعم القارة الصفراء، وذلك يعد نجاحاً لرؤية الاتحاد الآسيوي في تطوير بطولاته لمساعدة الأندية بشكل كبير، والعمل على زيادة التنافسية والحماس والشغف المرتبط ببطولات الأندية في القارة».