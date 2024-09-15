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الرياضة

ريال مدريد يشخص إصابة دياز

ريال مدريد يشخص إصابة دياز
15 سبتمبر 2024 19:19

مدريد (أ ف ب)

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يغيب المغربي الدولي إبراهيم دياز جناح ريال مدريد الإسباني عن الملاعب لأسابيع عدة، حسب ما أكد النادي الملكي.
وخرج دياز (25 عاماً) في الدقيقة 23، خلال الفوز على ريال سوسيداد 2-0 في المرحلة الخامسة من الدوري، حيث أكد ناديه أنه تم تشخيص إصابته بشد في عضلة الفخذ الأيمن.
وقال النادي الإسباني في بيان من دون تحديد مدة غياب الدولي المغربي «بعد الفحوص التي أجراها الجهاز الطبي لريال مدريد على لاعبنا إبراهيم دياز، تم تشخيص إصابته في العضلة المقربة الطويلة في ساقه اليمنى».
وحسب الصحافة المحلية، من المتوقع أن يغيب لاعب ميلان الإيطالي السابق عن المنافسات لمدة شهر على الأقل، في حين ذكرت صحيفة «ماركا» الرياضية اليومية، أن فترة ابتعاده عن الملاعب قد تبلغ ثلاثة أشهر.
ويغيب دياز عن أولى مباريات «الميرنجي» في دوري أبطال أوروبا ومباريات الدوري الإسباني بينها «ديربي العاصمة ضد أتلتيكو مدريد في 29 سبتمبر.
وينضم دياز إلى قائمة طويلة من لاعبي ريال المصابين، أبرزهم الإنجليزي جود بيلينجهام والفرنسي أوريليان تشواميني والنمساوي دافيد ألابا وداني كارفاخال، لكن لإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي قال إن بيلينجهام وتشواميني قريبان من العودة.

الدوري الإسباني
ريال مدريد
ريال سوسيداد
إبراهيم دياز
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