أرسنال يضرب توتنهام برأسية جابرييل



لندن (رويترز)



سجل جابرييل هدفاً بضربة رأس، في الشوط الثاني، ليفوز أرسنال 1-صفر على مضيفه توتنهام في «قمة شمال لندن»، ليواصل ملاحقة مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بدأ توتنهام المباراة بشكل أفضل، وأجبر الحارس ديفيد رايا على تصديات مبكرة، قبل أن يستفيق أرسنال، على الرغم من أن يورين تيمبر ربماً كان محظوظاً لتجنب طرده مباشرة، بسبب تدخل متهور على بيدرو بورو في الشوط الأول.

وكانت المباراة سريعة من الفريقين، مع نقص الفعالية أمام المرمى، حتى عاقب أرسنال منافسه توتنهام من ركلة ركنية، وأفلت جابرييل بسهولة من كريستيان روميرو، وسجل برأسه في مرمى توتنهام، من مسافة قريبة في الدقيقة 64.

وصمد أرسنال أمام ضغط توتنهام في الدقائق الأخيرة، ليحقق انتصاراً جعله يتأخر بفارق نقطتين عن «السيتي» حامل اللقب، قبل رحلته إلى ملعب الاتحاد يوم الأحد المقبل، بينما يملك توتنهام أربع نقاط من أربع مباريات.