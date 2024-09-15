الإثنين 16 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب إيفرتون «مندهش» من «البداية السيئة»

مدرب إيفرتون «مندهش» من «البداية السيئة»
15 سبتمبر 2024 20:00

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
نيوكاسل يصطاد ولفرهامبتون بـ «صاروخين»!
أرتيتا يشيد بالانتصار «القبيح»!


اعترف شون دايش، المدير الفني لإيفرتون، بأنه تفاجأ بالبداية السيئة لفريقه في الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رغم معرفته المسبقة بالتحديات التي ستواجهه.
ويحتل إيفرتون المركز الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما خسر جميع مبارياته الأربع التي خاضها حتى الآن، وكانت المباراة التي خسرها الفريق أمام أستون فيلا 2 - 3، وهي المباراة الثانية على التوالي التي يخسر فيها الفريق بعد تقدمه 2 - صفر.
وتعرض إيفرتون للخسارة في أول أربع مباريات له بالموسم للمرة الأولى منذ عام 1958، ويأمل الفريق في تبديل حظوظه في مواجهة ليستر الأسبوع المقبل، وهو الفريق الذي خسر تقدمه ليتحول إلى تعادل مع كريستال بالاس.
وفي الوقت الذي عانى فيه إيفرتون في المواسم الماضية للهروب من النصف الأخير من جدول ترتيب المسابقة، لم يتوقع دايش أن يحقق فريقه بداية جيدة في الموسم الجديد، لكنه لم يتوقع أيضاً تعرضه لتلك المعاناة. وقال مدرب إيفرتون: «لم أبدأ الموسم وأنا أتوقع مرور المباريات بسهولة، بالطبع لم أتوقع ذلك».
وأضاف: «أنا في ذلك المجال لوقت طويل وأعرف التحديات والصعوبات الواضحة التي سنواجهها، واللاعبون ليسوا في حالة الجاهزية الكاملة بعد».
وتابع دايش: «خسرنا العديد من اللاعبين بسبب الإصابات وهذه هي التحديات التي تأتي في طريقك لذلك لم أتوقع أن تكون الأمور سهلة». وأوضح: «لكنني لم أدخل إلى الموسم الحالي معتقداً أن كل الأمور ستكون بخير لأننا أنهينا الموسم الماضي بشكل قوي، بالطبع لا، هناك العديد من التحديات أمامنا».
وقال دايش: «نحتاج إلى تصحيح الأمور، هذه وظيفتي ومسؤوليتي».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
إيفرتون
أستون فيلا
آخر الأخبار
صورة من مناورات "أوشن-24" الروسية
الأخبار العالمية
روسيا تنفّذ أكبر مناورات عسكرية منذ الحقبة السوفييتية
15 سبتمبر 2024
"طاقة" تعلن تشكيل شركة موحدة لتوزيع الكهرباء والمياه وتطلق هوية مؤسسية جديدة
اقتصاد
"طاقة" تعلن تشكيل شركة موحدة لتوزيع الكهرباء والمياه وتطلق هوية مؤسسية جديدة
اليوم 09:57
انطلاق أعمال منتدى هيلي السنوي الأول في أبوظبي
علوم الدار
انطلاق أعمال منتدى هيلي السنوي الأول في أبوظبي
اليوم 09:53
أسعار النفط
اقتصاد
النفط يرتفع مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة
اليوم 09:27
"المركزي"
اقتصاد
"المركزي": مناقصة للأذونات النقدية اليوم
اليوم 09:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©