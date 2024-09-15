مدرب إيفرتون «مندهش» من «البداية السيئة»



لندن (د ب أ)



اعترف شون دايش، المدير الفني لإيفرتون، بأنه تفاجأ بالبداية السيئة لفريقه في الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، رغم معرفته المسبقة بالتحديات التي ستواجهه.

ويحتل إيفرتون المركز الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما خسر جميع مبارياته الأربع التي خاضها حتى الآن، وكانت المباراة التي خسرها الفريق أمام أستون فيلا 2 - 3، وهي المباراة الثانية على التوالي التي يخسر فيها الفريق بعد تقدمه 2 - صفر.

وتعرض إيفرتون للخسارة في أول أربع مباريات له بالموسم للمرة الأولى منذ عام 1958، ويأمل الفريق في تبديل حظوظه في مواجهة ليستر الأسبوع المقبل، وهو الفريق الذي خسر تقدمه ليتحول إلى تعادل مع كريستال بالاس.

وفي الوقت الذي عانى فيه إيفرتون في المواسم الماضية للهروب من النصف الأخير من جدول ترتيب المسابقة، لم يتوقع دايش أن يحقق فريقه بداية جيدة في الموسم الجديد، لكنه لم يتوقع أيضاً تعرضه لتلك المعاناة. وقال مدرب إيفرتون: «لم أبدأ الموسم وأنا أتوقع مرور المباريات بسهولة، بالطبع لم أتوقع ذلك».

وأضاف: «أنا في ذلك المجال لوقت طويل وأعرف التحديات والصعوبات الواضحة التي سنواجهها، واللاعبون ليسوا في حالة الجاهزية الكاملة بعد».

وتابع دايش: «خسرنا العديد من اللاعبين بسبب الإصابات وهذه هي التحديات التي تأتي في طريقك لذلك لم أتوقع أن تكون الأمور سهلة». وأوضح: «لكنني لم أدخل إلى الموسم الحالي معتقداً أن كل الأمور ستكون بخير لأننا أنهينا الموسم الماضي بشكل قوي، بالطبع لا، هناك العديد من التحديات أمامنا».

وقال دايش: «نحتاج إلى تصحيح الأمور، هذه وظيفتي ومسؤوليتي».