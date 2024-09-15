«دقيقة قاتلة» تحرم روما من «الفرحة الأولى»!



ميلانو (أ ف ب)

حرم جنوى ضيفه روما من فوزه الأول هذا الموسم، بعدما فرض عليه تعادلاً قاتلاً في الثواني الأخيرة 1-1، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأدرك المدافع البلجيكي كوني دي وينتر التعادل برأسية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، رداً على هدف السبق من الوافد الجديد من جيرونا الإسباني الهداف الأوكراني أرتيم دوفبيك الذي تابع تسديدة نيكولو بيسيلي صدها الحارس بارلويجي جوليني (37).

ومنح الهدف الأول لدي وينتر في الدوري هذا الموسم التعادل الثاني القاتل لجنوى على أرضه، بعدما كرر سيناريو لقاء الإنتر حامل اللقب في المرحلة الأولى (2-2)، علماً أن الأخير يملك فرصة استعادة الصدارة من يوفنتوس، عندما يحل ضيفاً على مونزا اليوم، قبل استحقاقه الأوروبي أمام مانشستر سيتي بطل إنجلترا في المواسم الأربعة الماضية في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

ويقبع جنوى في المركز التاسع برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن ميلان الثامن الذي سحق فينيتسيا برباعية نظيفة السبت.

في المقابل، ما زال روما يبحث عن فوزه الأول في الموسم الجديد، حيث يحتل المركز الخامس عشر من 3 تعادلات وهزيمة.