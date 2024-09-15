دبا ومصفوت.. «انطلاقة ثلاثية» في «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬



تغلب دبا على ضيفه الحمرية 3-0، فيما تفوق مصفوت على الإمارات بالنتيجة ذاتها، في «الجولة الأولى» لدوري الدرجة الأولى، والتي شهدت تفوق حتا أمام الفجيرة 1-0، وتعادل العربي ويونايتد 0-0.

وأنهى «النواخذة» بقيادة مدربه الوطني عبدالله مسفر، الشوط الأول أمام ضيفه الحمرية متقدماً بهدفي عامر عمر في الدقيقة 45، ولويس فيليب في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، قبل أن يضيف «البديل» الحساني تامبورا الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وعلى ملعب مصفوت، نجح «أصحاب الأرض» في اصطياد «الصقور» بثلاثية، حملت توقيع شيخ بيبي في الدقيقة 93، وكارلوس نظير في الدقيقة 51، ومحمد أياد في الدقيقة 95، ليتقاسم مصفوت صدارة الترتيب مع دبا برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن حتا صاحب المركز الثالث، والمتفوق بدوره على الفجيرة بهدف مارسيلو كوستا في الدقيقة 59.

وكانت الجولة انطلقت السبت بتعادل الذيد جلف يونايتد 1-1، في الوقت الذي يترقب فيها الظفرة وجلف أف سي قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة في اجتماعها المقرر غداً، بعد انسحاب الأخير قبل مواجهة «الفارس»، ومن المتوقع أن تعاقب «الانضباط» جلف أف سي بالخسارة 0-3.

وتقام «الجولة الثانية» في أكتوبر المقبل، وتسبقها مباريات الدور الأول في التصفيات التمهيدية لأندية الأولى المؤهلة لدور الستة عشر للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، والمقررة الجمعة والسبت المقبلين.

ويلتقي في الدور الأول الفجيرة وفليتوود يونايتد، الإمارات ومصفوت، جلف أف سي ودبا، الذيد والحمرية، الجزيرة الحمراء ومجد، حتا والعربي، يونايتد وجلف ويونايتد.