محمد الحمادي ينضم إلى «أبوظبي للدراجات»



أبوظبي (الاتحاد)



انضم محمد عبدالله الحمادي إلى نادي أبوظبي للدراجات، في خطوة مهمة في مسيرة «الدراج» الذي يطمح إلى تمثيل المنتخب في المستقبل، ورفع علم الدولة في المحافل الإقليمية والدولية.

يذكر أن محمد الحمادي بدأ مسيرته مع الدراجات، من خلال فريق الوثبة، منذ 6 سنوات، ومثل الفريق في محافل وبطولات محلية وخليجية، ونال قميص بطل طواف الشيخ ناصر بن حمد في البحرين، خلال النسخة الأخيرة، لفئة تحت 23 عاماً، وأشرف عليه نايف المرزوقي كابتن «الوثبة» الذي تابع مسيرة الحمادي منذ البداية، متوجهاً بالشكر إلى نادي أبوظبي الذي يهتم بالمواهب الإماراتية الشابة وصقلها.