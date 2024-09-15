برشلونة.. «فيلم رعب»!



برشلونة (أ ف ب)



حقق برشلونة فوزه الخامس توالياً في الدوري الإسباني لكرة القدم، في أفضل بداية له، منذ موسم 2017-2018، بفوزه على جاره مضيفه جيرونا 4-1، وذلك ضمن المرحلة الخامسة.

وتناوب على تسجيل رباعية برشلونة، المغربي الأصل لامين يامال «30 و37»، وداني أولمو الوافد الجديد من لايبزج الألماني «47»، وبيدري «64»، وسجل البديل الأوروجوياني كريستيان ستواني هدف جيرونا الوحيد «80».

وحقق النادي الكاتالوني بإشراف مدربه الجديد الألماني هانزي فليك بداية مثالية هي الأفضل له منذ موسم 2017-2018، عندما فاز بمبارياته السبع الأولى، مع الحصاد الكامل بفضل الانتصارات التي حققها، بينها الفوز الكاسح على بلد الوليد 7-0، بفضل أوّل ثلاثية «هاتريك» في مسيرة البرازيلي رافينيا.

وواصل برشلونة «المرعب» تصدره للدوري بالعلامة الكاملة مع 15 نقطة، متقدماً بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد حامل اللقب الفائز على ريال سوسيداد 2-0، وفياريال الثالث الذي عاد بالنقاط الثلاث أمام مضيفه ريال مايوركا بفوزه عليه 2-1.

كما تحضر برشلونة الذي ثأر من جاره جيرونا بخسارته ذهاباً وإياباً أمامه في الموسم الماضي بالنتيجة ذاتها «2-4»، بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي الأول بمواجهة مضيفه موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا الخميس.

وتعرض جيرونا الذي حقق مفاجأة في الموسم الماضي، باحتلاله للمركز الثالث خلف ريال وبرشلونة، لخسارته الثانية هذا الموسم، إذ بعد تعادله أمام ريال بيتيس 1-1 افتتاحاً، سقط أمام أتلتيكو مدريد 0-3، قبل أن يفوز على أوساسونا برباعية وإشبيلية بهدفين، ليعود إلى دوامة الهزائم مجدداً أمام برشلونة.

ويحتل جيرونا المركز السابع برصيد 7 نقاط قبل مباراته أمام مضيفه باريس سان جيرمان في دوري الأبطال الأربعاء.

وعاقب لامين يامال خطأ المدافع دافيد لوبيس، بعدما انتزع الكرة من بين قدميه عند باب منطقة الجزاء، وانطلق بها ليخدع الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا بتسديدة بقدمه اليسرى (30)، قبل أن يضيف ابن الـ 17 عاماً الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه، بعد 7 دقائق مستفيداً من «دربكة» داخل المنطقة ليسدد كرة من خارجها على يمين حارس جيرونا.

وأسهم لامال بـ 18 هدفاً في المباريات الـ 20 الأخيرة مع فريقه ومنتخب بلاده الذي توّج معه بطلاً لأوروبا إلى جانب أولمو «5 أهداف و13 تمريرة حاسمة».

وأنقذ الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيجن فريقه برشلونة من كرة بريان جيل الذي سدد من الأمتار الستة (44)، في حين احتسب الحكم ركلة جزاء لجيرونا بعد لمسة يد على المدافع إينيجو مارتينيز، قبل أن يتراجع عن قراره عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد (45+2).

واستهل برشلونة الشوط الثاني، كما أنهى الأول، فرفع الوافد الجديد أولمو (26 عاماً) رصيد فريقه إلى ثلاثة أهداف، بعد تمريرة في العمق من الفرنسي جول كونديه على الجهة اليسرى تابعها بتسديدة بينية في زاوية صعبة (47).

وهو الهدف الثالث لأولمو في ثالث مباراة له في الدوري بقميص فريقه الجديد، بات أول لاعب يحقق هذا الإنجاز منذ سيسك فابريجاس (مدرب كومو الإيطالي الحالي) عام 2011.

وأهدر الهداف المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في مباراته المئة مع برشلونة الرابع، بعدما سدد كرة تصدى لها الحارس جازانيجا (56)، بخلاف بيدري الذي استفاد من كرة في العمق من مارك كاسادو ليجد نفسه بمواجهة الحارس، فتجاوزه وسدد في المرمى الخالي (64).

وأجرى فليك تبديلين فأخرج بيدري وليفاندوفسكي وأدخل باو فيكتور وفيران توريس (69) الذي طُرد بالبطاقة الحمراء بعد خطأ على البديل الكولومبي ياسر أسبريا (86).

وانتفض جيرونا بتسجيله هدف الشرف عبر البديل ستواني بعد عمل رائع للبديل الآخر كريستيان بورتو الذي تجاوز الحارس تير شتيجن الخارج من مرماه ومرر كرة إلى الأوروجوياني تابعها في الشباك (80).

وعاد سلتا فيجو إلى سكة الانتصارات بفوزه على ضيفه بلد الوليد 3-1.

تقدم أصحاب الأرض بهدفي هوجو ألفاريس (22) وبورخا إيجليسياس (35)، قبل أن يقلّص بلد الوليد الفارق عبر البديل راوول مورو (50).

ووجه البديل اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس الضربة القاضية للفريق الضيف باضافته الثالث (90+1)، بعد 10 دقائق من طرد لاعب خط وسط بلد الوليد ماريو مارتن.

وحقق سلتا فيجو فوزه الأول بعد خسارتين توالياً أمام فياريال 3-4 وأوساسونا 2-3 في المرحلتين الماضيتين، والثالث هذا الموسم ليصعد للمركز الرابع برصيد 9 نقاط.