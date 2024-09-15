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الرياضة

كيليني يعود إلى يوفنتوس!

كيليني يعود إلى يوفنتوس!
15 سبتمبر 2024 20:59

 
روما (رويترز) 

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أعلن يوفنتوس الإيطالي عودة مدافعه الدولي السابق جورجيو كيليني، في دور تنفيذي يركز على العلاقات مع المؤسسات المحلية والدولية المعنية باللعبة.
وقال النادي في بيان: «حقيقة، لم يرحل كيليني مطلقاً، ودائماً ما ارتبط قلبه وروحه وقيمه بالنادي، داخل الملعب وخارجه، اعتباراً من 16 سبتمبر، سيتولى منصب مسؤول العلاقات المؤسسية لكرة القدم».
وخاض كيليني 117 مباراة دولية، وقاد إيطاليا للفوز ببطولة أوروبا 2020، عندما تغلبت على إنجلترا بركلات الترجيح في ويمبلي.
وأمضى غالبية مسيرته في يوفنتوس، وساعده في الفوز بلقب الدوري 9 مرات متتالية، وكأس إيطاليا 5 مرات وكأس السوبر المحلية 5 مرات.
كما أنه حصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة تورينو.
واعتزل كيليني كرة القدم الاحترافية في ديسمبر الماضي، قبل أن يصبح مدرب تطوير اللاعبين في لوس أنجلوس الأميركي الذي انضم له في 2022 بعد رحيله عن يوفنتوس. 

الدوري الإيطالي
يوفنتوس
جورجيو كيليني
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