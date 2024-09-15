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الرياضة

مريم كريم تحرز الذهبية الثانية في «عربية القوى»

مريم كريم تحرز الذهبية الثانية في «عربية القوى»
15 سبتمبر 2024 21:37

مراد المصري (أبوظبي)

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أحرزت العداءة مريم كريم لاعبة منتخبنا وفريق شرطة دبي، الميدالية الذهبية في سباق 200 متر، في البطولة العربية للناشئين تحت 18 سنة التي اختتمت في السعودية، وهي الذهبية الثانية لها، بعدما حققت الفوز أيضاً في سباق 400 متر.
وشهد نهائي 200 متر منافسة قوية بين المشاركات، وتمكنت بطلة منتخبنا من انتزاع الذهبية محققة رقماً جديداً للدولة «24.30 ثانية»، كما نجحت في كسر الأرقام القياسية للسيدات والشابات والناشئات في الدولة.
وشارك اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى في مراسم التتويج، بجانب مسؤولي اللجنة المنظمة للبطولة التي أقيمت بمشاركة 400 لاعب ولاعبة يمثلون 18 دولة.
وأنهى منتخبنا مشاركته بإجمالي 3 ميداليات، بعد فوز سالم المقبالي بفضية رمي الجلة.
وتملك مريم كريم سجلاً حافلاً في حصد الميداليات الذهبية، إذ فازت بذهبيتي دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب «الإمارات 2024»، والبطولة العربية في مصر خلال مايو وأبريل الماضيين.

الإمارات
ألعاب القوى
شرطة دبي
السعودية
مصر
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