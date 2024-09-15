أرتيتا يشيد بالانتصار «القبيح»!



لندن (رويترز)



ربما تصنع قدرة أرسنال المتزايدة على الفوز، من دون أن يكون في أفضل حالاته، كما فعل في مباراة قمة صعبة أمام توتنهام الفارق في محاولته التفوق أخيراً على مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال المدرب ميكل أرتيتا، إن فريقه حصل على مكافأة بسبب القيام بأشياء «قبيحة» لتحقيق الانتصار، بفضل هدف آخر استقبلته شباك توتنهام من ركلة ركنية.

وكان هدف جابرييل ماجاليس برأسه في الشوط الثاني كافياً لضمان الفوز 1-صفر على توتنهام مسجلاً انتصاره الثالث على التوالي في قمة شمال لندن خارج ملعبه.

وبعد أن كاد أرسنال أن يهدر تقدمه 3-صفر، قبل أن يتشبث بالفوز 3-2 في آخر لقاء بينهما في أبريل، قال أرتيتا، إنه رأى علامات تطور في كيفية تعامل الفريق مع الدقائق الأخيرة في المباريات.

وقال مدرب أرسنال، إنه كان أكثر هدوءاً لأنه بعد أن تحولت النتيجة من 3-صفر إلى 3-2 (في المباراة الأخيرة) كان يستحيل تكرار هذا الأمر مجدداً.

وأضاف للصحفيين «لقد بذلوا كل ما في وسعهم، لقد حاولوا، ولكنني أعتقد أننا كنا أكثر هدوءاً وتنظيماً، ولم نمنح المنافس سوى القليل من الفرص».

وبعد خسارة جهود قائد الفريق مارتن أوديجارد بسبب الإصابة وديكلان رايس بسبب الإيقاف مع عدم مشاركة الوافد الجديد ميكل ميرينو لأول مرة بسبب كسر في الكتف، تصدى خط وسط أرسنال المؤقت إلى حد كبير لمحاولات توتنهام الذي أهدر الكثير من الفرص.