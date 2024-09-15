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الرياضة

كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لطائرة السيدات تترقب «البطل»

كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لطائرة السيدات تترقب «البطل»
15 سبتمبر 2024 22:15

 
مراد المصري (أبوظبي)

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يلتقي القلمون اللبناني، وفتيات العيون الكويتي، الاثنين، في نهائي كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات 2024، التي تُقام في مقر الأكاديمية، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.
وجاء تأهل القلمون بعد تفوقه على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة 3-1، في نصف النهائي.
وقدم فريق الأكاديمية مباراة شجاعة، إذ تفوق في الشوط الأول 25-23، قبل أن تلعب خبرة الفريق اللبناني دوراً في حسم الأشواط الثلاثة التالية 25-18، و25-16 و25-21.
فيما صعد فريق فتيات العيون بعد فوزه على 6 أكتوبر المصري 3-1 بنتائج أشواط 25-23، 22-25، 26-24 و25-23.

 

الإمارات
أبوظبي
أكاديمية فاطمة بنت مبارك
الكرة الطائرة
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