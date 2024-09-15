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الرياضة

نيوكاسل يصطاد ولفرهامبتون بـ «صاروخين»!

نيوكاسل يصطاد ولفرهامبتون بـ «صاروخين»!
15 سبتمبر 2024 22:27

 
ولفرهامبتون (رويترز)

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سجل نيوكاسل هدفين من مسافة بعيدة في غضون 5 دقائق، ليعدل تأخره بهدف في الشوط الأول، إلى انتصار 2-1 على مضيفه ولفرهامبتون واندرارز على ملعب مولينو، ويتقدم إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأبدلت تسديدة فابيان شار اتجاهها ليعادل نيوكاسل النتيجة، بعد هدف التقدم لولفرهامبتون عبر القائد ماريو ليمينا في الدقيقة 36 ليتقدم أصحاب الأرض في نهاية الشوط الأول، إذ كانوا يسعون لتحقيق أول انتصار لهم في الدوري هذا الموسم.
لكن على الرغم من وجود عنصر الحظ في هدف شار في الدقيقة 75 فإن الحظ لم يكن موجوداً، حين سجل هارفي بارنز هدف الفوز المذهل بعد 5 دقائق أخرى.
وجاء الهدفان من تسديدتين من خارج المنطقة ليقلبا النتيجة بشكل كبير بعد أن سيطر ولفرهامبتون المتعثر على معظم فترات اللقاء.

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
ولفرهامبتون
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