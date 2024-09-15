«آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو» تحتفل بالختام في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أسدل الستار على فعاليات بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو، التي نظمها اتحاد الجوجيتسو، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP) في مبادلة أرينا بأبوظبي، وسط أجواء تنافسية حماسية جمعت أبرز نجوم اللعبة من مختلف أنحاء العالم.

وشهد اليوم الختامي، المخصص لفئة المحترفين من حاملي الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، عرضاً استثنائياً من المهارات الفنية، ما أشعل حماس الجماهير، التي توافدت لدعم وتشجيع اللاعبين.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة للاعبين في فئة المحترفين، بزيادة 50% عن نسخة العام الماضي، والذين تنافسوا بقوة لحصد النقاط التصنيفية وحجز مكان لهم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي للبطولة عن تتويج أكاديمية M.O.D في الصدارة، وكوماندو جروب في مركز الوصيف، ونادي الوحدة للجوجيتسو في المركز الثالث.

وأشاد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو، بالمستوى الفني الرفيع الذي شهدته منافسات فئة المحترفين، مؤكداً أن بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو أصبحت من أهم البطولات على الساحة الدولية.

وقال الظاهري: «البطولة نجحت في توفير منصة نموذجية تجمع ألمع اللاعبين المحترفين من حاملي الأحزمة الأسود والبني والبنفسجي، حيث قدموا خلاصة تجربتهم الاحترافية، وتنافسوا للوصول إلى منصات التتويج».

وأضاف: «هذه البطولة ليست مجرد حدث رياضي، بل هي انعكاس لرؤية اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تعزيز وتطوير هذه الرياضة محلياً ودولياً. ونحن نسعى إلى تقديم بطولات ذات جودة عالية تفتح أمام اللاعبين آفاقاً جديدة، وتدعمهم لتحقيق أهدافهم. وتسهم هذه البطولة بشكل كبير في رفع تصنيف اللاعبين وتطوير أدائهم، سواء كانوا من المحترفين أو الناشئين، بما يخدم رؤية الاتحاد في بناء قاعدة قوية من الأبطال القادرين على المنافسة عالمياً».

وقال ماهسيلفا نوزا، مدرب أكاديمية M.O.D: «إن هذه البطولة تتميز بقوة المنافسات، خاصةً مع مشاركة لاعبين من حاملي الحزام الأسود من مختلف الدول. كما تتيح هذه البطولات للمحترفين تطبيق استراتيجيات جديدة واختبار تقنياتهم على البساط أمام منافسين من أصحاب الخبرات العالية».

وأضاف: «لا شك أن البطولة تفتح آفاقاً جديدة للتطور أمام اللاعبين، وتمنحهم فرصاً لتحسين تصنيفهم الدولي وزيادة جاهزيتهم للاستحقاقات الكبرى القادمة، ما دفعنا للمشاركة بأكثر من 150 لاعباً ولاعبة، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى».

عبّر البطل الإماراتي خالد الشحي، حامل الحزام الأسود من نادي العين للجوجيتسو، عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية في منافسات فئة المحترفين وزن 62 كجم، قائلاً: «لقد كانت منافسات اليوم قوية للغاية، حيث واجهت خصوماً من أصحاب المهارات العالية والخبرات الكبيرة، هذه البطولة تمثل تجربة لا تُنسى بالنسبة لي، حيث ساعدتني على تعزيز مستواي واختبار قدراتي والتحضير للمشاركة في البطولات الدولية القادمة، خاصة بطولة العالم للجوجيتسو في اليونان وبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو».

وشهدت نسخة هذا العام من البطولة مشاركة العديد من اللاعبين الذين نجحوا في إحراز تقدم لافت وتقلدوا أحزمة أعلى منذ نسخة العام الماضي، بما يعكس مدى التطور الذي يحققونه وسعيهم المستمر لتحسين مستوياتهم وتقديم أداء يخولهم الارتقاء في فئات الأحزمة، ما أثرى منافسات البطولة وأضفى عليها مزيداً من الإثارة والتشويق.

وقال اللاعب البرازيلي جيفرسون ألفيس جوتيو، والذي شارك في هذه البطولة للمرة الأولى حاملاً الحزام الأسود، إن المشاركة في بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو كانت فرصة رائعة لاختبار قدراته أمام مجموعة من أفضل اللاعبين على الساحة العالمية. وقال: «المنافسة في هذه البطولة كانت شديدة، حيث تطلبت منا الاستعداد البدني والذهني على أعلى مستوى. أنا فخور بالمشاركة هنا، وأتطلع للاستفادة من هذه التجربة في مسيرتي الرياضية».

محطة متميزة

قال اللاعب البرازيلي بابلو كاستوديا، الذي شارك في البطولة في الحزام البني للمرة الأولى، بعدما كان حاضراً في نسخة العام الماضي وحصد ذهبية وزن 85 كجم فئة الحزام البنفسجي: «هذه البطولة تشكل محطة متميزة في مسيرتي. وقد أعددت نفسي لها بشكل جيد، خاصة وأنها إحدى بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، التي أحرص على المشاركة في مختلف نسخها. ويسرني تحقيق الميدالية الذهبية للعام الثاني على التوالي، وهذه المرة في فئة الحزام البني».

بصمة قوية

مع إسدال الستار على منافسات اليوم الثالث والختامي، نجحت بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو في ترك بصمة قوية على الساحة الرياضية الدولية، تترجم قدرة العاصمة أبوظبي على تنظيم بطولات عالمية بمعايير استثنائية، وتتجه الأنظار الآن نحو بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، حيث يتطلع الجميع إلى المزيد من النزالات المثيرة والإنجازات المتميزة.