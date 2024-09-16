انجاز إماراتي في البرتغال.. المنصوري يحلق بلقب خامس جولات الفورمولا2



أبوظبي (الاتحاد)

حلق البطل منصور المنصوري قائد زورق أبوظبي 36 بلقب الجولة الخامسة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2 بعد أن حقق المركز الأول في السباق الرئيسي للجولة في مدينة بيسو في البرتغال، ونجح المنصوري في تصدر السباق منذ البداية وحتى النهاية بتفوق مذهل طوال 45 دورة هي مدة السباق الذي استمر طوال 34 دقيقة.

وحقق المركز الثاني في المنافسة البريطاني ماثيو بالفيرمان في حين حل ثالثا زورق الليتواني إدجراس ريابكو 41 وحل في المركز الرابع راشد القمزي على زورق أبوظبي 1، وكان القمزي قد انطلق من المركز الثامن عبر منافسات السباق إلا أنه تمكن من الوصول للمركز الرابع.

وتمكن المنصوري من خلط أوراق الصدارة بهذه النتيجة وتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 51 نقطة في حين يتصدر الترتيب العام زورق أبوظبي 1 بقيادة راشد القمزي برصيد 61 نقطة ويأتي ثانيا الليتواني إدجراس ريابكو برصيد 55 نقطة.

وأصبحت حظوظ فريق أبوظبي أكبر في تحقيق اللقب هذا الموسم للمرة الخامسة في تاريخ الفريق والثانية على التوالي قبل انتقال المنافسة للجولة الختامية من البطولة التي ستقام في مدينة فيلا فيلها في البرتغال نهاية الأسبوع الحالي ويسدل الستار بعدها على موسم 2024، ومع وجود زورقين للإمارات في المقدمة زادت حظوظ الفريق الإماراتي في الحفاظ على اللقب بشكل أكبر مع الأفضلية لراشد القمزي الذي يتصدر حاليا الترتيب العام.

وكانت منافسات الجولة قد بدأت بتفوق لمنصور المنصوري من خلال تحدي أفضل زمن بتحقيق السرعة الأفضل ثم استمرار المنصوري في التفوق من خلال السباق الرئيسي للجولة.

من جهته هنأ سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالإنجاز الذي تحقق في البرتغال، مشيدا بتفوق أبطال فريق أبوظبي وتحقيق النتائج المميزة وقال: تفوق الأبطال جاء كي يعزز حضور واستمرار فريق أبوظبي على المستوى العالمي بتحقيق النتائج الإيجابية دوما.

وأضاف الرميثي: يواصل الفريق الإماراتي العطاء والإبداع ونحن نفخر بأن نمتلك مواهب وكوادر متميزة في هذا المجال قادرين على الوصول للمنصة وبشكل دائم، وأكد سالم الرميثي أن الجولة القادمة ستكون هامة في مشوار البطولة حيث أنها ستحدد هوية البطل للموسم الحالي وقال: نمتلك فرصتين من أجل الفوز والقمزي والمنصوري سينجزان المهمة بكل تأكيد بإذن الله.