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الرياضة

ريال مدريد «العيادة» مزدحمة!

ريال مدريد «العيادة» مزدحمة!
16 سبتمبر 2024 10:27


مراد المصري (أبوظبي)
أصبحت العيادة الطبية في نادي ريال مدريد الأكثر إزدحاماً بين الأندية الأوروبية هذا الموسم، وذلك مع توالي الإصابات التي تضرب صفوف الفريق تباعاً دون توقف، وآخرها الدولي المغربي إبراهيم دياز الذي سيغيب لنحو 3 أشهر بسبب تمدد في عضلة الفخذ الأيمن.
وإلى جانب دياز يغيب حالياً لاعبين بسبب الإصابة يتم إعادة تأهيلهم وفق فترات متباينة لتوقعات العودة، وهم النمساوي دافيد ألابا، الفرنسي إدواردو كامافينجا، داني سيبايوس، أوريلين تشواميني وجود بيلينجهام.
وطرحت هذه الإصابات تساؤلات حول كون ازدحام الروزنامة مع مشاركة عدد كبير من اللاعبين في نهائيات أمم أوروبا هذا الصيف، سبباً مباشراً في هذه الإصابات، أم بسبب حمل الإعداد البدني من الذي يقوده أنطونيو بينتوس مدرب اللياقة الذي تصدر المشهد بقدرته على رفع جاهزية الفريق دائماً خصوصاً في المراحل الحاسمة من الموسم، إلا أن الأمر لا يسير وفق التوقعات هذا الموسم.
وكانت فترة التحضيرات الصيفية قد شهدت إصابة مارتن مارتينيز أحد اللاعبين الصاعدين من فريق الرديف، والذي كان يطلق عليه لقب «راموس الجديد» بسبب التشابه بينه وبين سيرجيو راموس، ولعبه في مركز الدفاع، إلا أن تعرضه للرباط الصليبي، أدى إلى إنهاء موسمه مبكراً.

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