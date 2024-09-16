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الرياضة

حكم يطرد «جامعي الكرات» بسبب مبابي!

حكم يطرد «جامعي الكرات» بسبب مبابي!
16 سبتمبر 2024 10:49


مراد المصري (أبوظبي)
كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن خوان مارتينيز مونويرا الحكم الذي أدار مواجهة ريال سوسيداد وريال مدريد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، أمر بطرد الأطفال جامعي الكرات في ملعب «ريالي أرينا» في الدقيقة 88، لما وصفه في تقرير اللقاء الذي سيتم إحالته إلى لجنة الانضباط إلى «الاستخدام غير المناسب للكرات».
وقرر الحكم الدولي القيام بهذه الخطوة، عبر إبعاد جامعي الكرات من محيط أرضية الملعب، بعدما قام أحدهم بإلقاء كرة إلى أرضية الملعب لاستئناف اللعب، بينما لم تكن الكرة الأخرى بحوزة كيليان مبابي قد خرجت، حيث حاول جامعي الكرات استعجال عملية استئناف اللعب بسبب تواجد الفرنسي في موقف التسلل، وهو ما فسره الحكم تدخل بقراراته.
وسينتظر النادي الباسكي القرارات التي سيتم اتخاذها من لجنة الانضباط في اتحاد الكرة الإسباني، واحتمالية وقوع عقوبات عليه بسبب مسؤوليته عن جامعي الكرات.

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