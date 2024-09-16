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الرياضة

«سيدات أبوظبي الرياضي» يواجه القادسية السعودي الجمعة

«سيدات أبوظبي الرياضي» يواجه القادسية السعودي الجمعة
16 سبتمبر 2024 10:50

أبوظبي (الاتحاد)
يستضيف فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة في السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل بملعب اتحاد الكرة في دبي، فريق القادسية السعودي لكرة القدم النسائية في مباراة ودية بين الفريقين الشقيقين، حيث يستعد ممثل كرة القدم الإماراتية لتمثيل كرة القدم العربية الآسيوية النسائية في المرحلة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا للسيدات، بعد أن جاء تأهله على حساب فريق النصر السعودي.
وتأتي مشاركة نادي أبوظبي الرياضي، ممثلاً لفرق المجموعة الأولى في مرحلة المجموعات، المقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 9 أكتوبر المقبل بالصين، بجانب أندية جامعة وهان جيانجهان الصيني مستضيف التصفيات، التي تضم بجانبه فرق هيونداي ريد أنجليس الكوري الجنوبي، وفريق صباح الماليزي.
وتصل بعثة فريق القادسية السعودي للبلاد يوم الخميس المقبل، وتغادر عائدة للسعودية عقب المباراة مباشرة، وكان الفريق السعودي قد أقام معسكراً له في هولندا، وفاز في كافة مبارياته الودية بإشراف المدرب البرتغالي لويس فيليبي، استعداداً للموسم الكروي السعودي الممتاز للسيدات، والذي ينطلق أواخر الشهر الحالي.
وتضم قائمة الفريق السعودي في ثوبه الجديد حارسة المرمي ليندزي هاريس، وكابتن الفريق رايان ماتشادو، والمهاجمة الكاميرونية أجارا نجويا، والمدافعة العاجية جيسيكا إيمانويلا، بجانب لاعبة الترجي السعودي المهاجمة يارا الفارس، والآيسلندية سارا بيورك جونار ولاعبة وسط منتخب فرنسا للسيدات، ليا لو جاريك.
ويواصل فريق نادي أبوظبي الرياضي لسيدات الكرة تدريباته اليومية بمعنويات عالية بملاعب جزيرة الحديريات في أبوظبي، بإشراف الكابتن سارة حسنين مدربة الفريق والطاقم المساعد، وسيخوض سفير كرة القدم النسائية الإماراتية أولى مبارياته الآسيوية يوم 3 أكتوبر المقبل مع فريق جامعة وهان جيانجهان الصيني مستضيف تصفيات المجموعة الأولى، وذلك بملعب مركز هانكو، وستكون الثانية مع فريق هيونداي ستيل ريد انجلز يوم الأحد 6 أكتوبر المقبل ويختتم مبارياته مع فريق صباح الماليزي يوم الأربعاء 9 أكتوبر.

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