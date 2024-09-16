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الرياضة

«فتي برشلونة الذهبي» يحتل أوروبا!

«فتي برشلونة الذهبي» يحتل أوروبا!
16 سبتمبر 2024 11:03

أنور إبراهيم (القاهرة)
يواصل النجم الإسباني الشاب لامين يامال «17 عاماً» مسلسل الإبداع الكروي مع برشلونة منذ بداية موسم 2024-2025، بعد أن بدأ التألق مع منتخب بلاده «لاروخا» خلال بطولة كأس الأمم الأوروبية، التي فاز «الماتادور» الإسباني بكأسها هذا الصيف.
ومن أول جولة من جولات الدوري الإسباني، نجح يامال في صناعة هدف أمام فالينسيا (2-1)، ثم سجل هدفاً في الجولة الثانية أمام أتليتك بلباو (2-1) وهدفاً آخر في مرمى رايو فاييكانو في الجولة الثالثة، ثم تمريرتين حاسمتين في الجولة الرابعة أمام ريال بلد الوليد (7-0).
وأضاف إلى هذه الأرقام، هدفين جديدين أمام جيرونا (4-1) في الجولة الخامسة لليجا، ليصبح المجموع 3 أهداف و4 تمريرات حاسمة، يحتل بها المركز الثاني لأكثر اللاعبين حسماً في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، ولا يتقدم عليه إلا الهداف النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي صاحب الأهداف التسعة، وإن كان لم يصنع أي هدف لزملائه.
وهكذا تفوق «الفتى الذهبي» الإسباني على المهاجمين الكبار في الدوريات الأوروبية مثل الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ الألماني (4 أهداف وتمريرتان حاسمتان) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي زميل يامال في برشلونة (4 أهداف وتمريرتان حاسمتان) والمصري محمد صلاح جناح ليفربول (3 أهداف و3 تمريرات حاسمة).
وأصبح لامين يامال بهذه الأرقام متربعاً على قمة الكرة الأوروبية، بعد هذه البداية القوية لموسم 2024-2025.
يحدث ذلك بعد مرور شهرين فقط من حصوله على لقب أفضل لاعب شاب في «يورو 2024»، ليصبح على قمة أوروبا كلها.
وسجل لامين يامال هدفيه في مرمى جيرونا الأحد في أقل من 10 دقائق، وتحديداً في الدقيقتين 30 و37، ليقود البارسا لتحقيق الفوزالخامس له على التوالي في «الليجا»، وهوما لم يحدث منذ موسم 2017-2018.
ويُعتبرلامين يامال المرشح الأول للفوز بجائزة «كوبا» لأفضل لاعب شاب في العالم، والتي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، واسمه مدرج أيضاً بين الـ 30 نجماً المرشحين للفوز بالكرة الذهبية التي تمنحها نفس المجلة.
جدير بالذكر أن الفوز الذي حققه برشلونة على جيرونا الأحد جاء رداً على الهزيمتين المنكرتين (4-2 و4-2) اللتين مُني بهما البارسا من جاره الكتالوني ذهاباً وعودة خلال مباراتي دوري الموسم الماضي، لينجح الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد لبرشلونة في محو هذه «الأهانة»، التي لحقت بـ«البلاوجرانا» في عهد تشافي هيرنانديز المدير الفني السابق.

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