ماجد كنبه يهدى الفوز لفهد المولد



مراد المصري (أبوظبي)

عاش ماجد كنبة لاعب الشباب، مشاعر مختلطة ما بين قيادته فريق الشباب السعودي لتحقيق الفوز على القادسية في الدوري السعودي، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد، وتضامنه مع زميله وصديق الطفولة، فهد المولد، الذي يرقد على سرير الشفاء في دبي.

وقام اللاعب برفع القميص الذي يحمل اسم ورقم زميله المولد بعد تسجيله الهدف، فيما نشر الحساب الرسمي للنادي السعودي هذه الصورة، مرفقة بصورة تجمع اللاعبين خلال سنوات الطفولة للتأكيد على العلاقة طويلة الأمد التي تجمع بينهما.

ومن المقرر أن يتوجه كنبة عقب خوض اللقاء إلى دبي، من أجل الاطمئنان على المولد، الذي وقع من شرفة منزله، ويتواجد حالياً في أحد المستشفيات.

وفي حديث لوسائل الإعلام عقب نهاية اللقاء، قال: «لعبنا في اللقاء كعائلة واحدة، وحاولنا أن نقدم شيئاً بسيطاً لأخونا فهد، بعيد عن كرة القدم نتمنى له السلامة وأن يرد إلى عائلته وأصدقائه سالم معاف، وما قمنا به أمر بسيط له، ونطلب من الجميع الدعاء له».